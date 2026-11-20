"Приземлилась" на кухні: на Прикарпатті російська ракета пробила дах будинку і дивом не здетонувала. Відео

У селі поблизу Бурштина на Івано-Франківщині російська ракета пробила дах житлового будинку, пролетіла через приміщення та зупинилася на кухні. Боєприпас не здетонував, що й врятувало мешканців від значно трагічніших наслідків.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На кадрах видно наслідки влучання ракети в оселю та масштаб руйнувань усередині будинку.

Ракета пробила покрівлю, пошкодила один із поверхів, зокрема дитячу кімнату, після чого опинилася на кухні.

Наслідки влучання. Джерело: Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7.

У приміщенні серед уламків залишилися речі та дитячі іграшки.

Боєприпас, попри падіння все... Джерело: Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7. Розгорнути

Боєприпас, попри падіння всередині житлового будинку, не вибухнув. Інформації про постраждалих немає.

Ракета пробила покрівлю, пош... Джерело: Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7. Розгорнути

На оприлюднених відео можна побачити пошкоджені конструкції будинку, пробиті перекриття та наслідки падіння ракети.

У приміщенні серед уламків з... Джерело: Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7. Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 20 листопада, російські війська завдали удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки сталася пожежа у будинку-музею колишнього президента України Леоніда Кучми.