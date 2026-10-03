Путін готується до "м'ясних штурмів" Слов'янська і Краматорська, – Симороз

Росія може готуватися до нових масштабних наступальних дій на Донеччині, зокрема в районі Слов’янська та Краматорська. Ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз заявив, що додаткова мобілізація в РФ, на його думку, пов’язана з підготовкою до штурмів цих міст.

Про це Симороз сказав в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA. Він також припустив, що російські війська можуть застосувати тактику масованих штурмів або тактику "випаленої землі", як це було під час боїв за Бахмут та Авдіївку.

Наступальні плани

Симороз зазначив, що російські війська можуть спробувати повторити підходи, які застосовували під час попередніх великих наступальних операцій.

"Щодо того, чи може ворог вдатися до дій на кшталт Бахмутської чи Авдіївської операції – це цілком вірогідно, адже він не надто переймається через людські втрати і намагається діяти там, де є можливість", – сказав він.

За словами ветерана, під час боїв за Авдіївку українська оборона мала проблеми з флангами, що дозволило російським військам провести наступальну операцію.

"Тоді в нас посипалися фланги, і ворог провів наступальну операцію так, як книжка писала", – зазначив Симороз.

Краматорський напрямок. Джерело: DeepState.

Він також заявив, що російська сторона раніше намагалася без бою взяти в кільце Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Водночас, за його словами, просування українських військ на Лиманському напрямку ускладнює реалізацію такого задуму.

"Це був досить амбітний план, який, на мою думку, був заздалегідь приречений на провал. Але завдяки просуванню наших військ на Лиманському напрямку можна констатувати, що найближчим часом та у далекій перспективі виконання цієї задачі їм не світить", – сказав він.

Костянтинівський напрямок

Найбільш сприятливим для російських військ Симороз назвав Костянтинівський напрямок. Він вважає можливим застосування там тактики масованих штурмів або знищення інфраструктури населених пунктів.

Костянтинівка на карті. Джерело: deepstatemap.live

"Чи спробують вони застосувати тактику м’ясних штурмів або випаленої землі? Так, цілком вірогідно", – зазначив ветеран.

За його словами, російські війська вже використовують керовані авіаційні бомби, які, зокрема, прилітають по Краматорську, Ізюму та інших населених пунктах.

Окремо Симороз пов’язав можливу підготовку до майбутніх наступальних дій із додатковою мобілізацією в Росії. Він заявив, що йдеться не лише про формування резервів.

"Я думаю, що тут все очевидно. Це підготовка до "м’ясних штурмів" Слов'янська і Краматорська", – сказав він.

Водночас ветеран наголосив на необхідності підготовки українських резервів і обережного планування наступальних операцій.

"Ми не можемо собі дозволити наступальні дії зі втратами або, з армійської точки зору, з допустимими втратами. Цього дуже б не хотілося", – заявив Симороз.

Він додав, що взимку українському командуванню, на його думку, варто зосередитися на формуванні резервів, які можуть знадобитися у разі серйозних наступальних дій російської армії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Олег Симороз прогнозує звільнення нових територій на Лиманському напрямку. Громадський активіст заявив, що українські сили зберігають ініціативу на цій ділянці фронту.