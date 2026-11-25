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П'ять фронтів проти Росії: Україна взялася за системне руйнування путінської імперії
Ілюстративне фото, створене...
Джерело: comments.ua
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Україна в ці дні проводить одразу три стратегічні операції:
1. знищення 50% російських НПЗ,
2. ізоляція окупованого Криму від російської території,
3. блокада російських торгових шляхів (морської торгівлі) на всіх європейських морях.
І ще перед цим ЗСУ на фронті зупинили стратегічну наступальну операцію ЗС РФ з метою окупувати весь Донбас. Що теж має вплив у протистоянні стратегічний.
Непогані реалії на землі.
Все це системний вплив на ворога.
Угрупування супротивника на Півдні навпроти Запоріжжя і Херсону отримують ускладнене (підірване) постачання; окупаційна влада втрачає авторитет серед населення окупованого Криму; початок паливної кризи на рашці і зменшення доходів від морської торгівлі нафтою (коли наші атаки на морях досягнуть постійного характеру) – все це вже не точковий вплив на ворога. Це впливає вже на саме сприйняття населенням окупованих племен (під штучною назвою "Росія") кремлівської хунти і імперських ідей. Створює не лише антивоєнні настрої, а антикремлівські і навіть антимосковські (геть від Москви).
Крім того, прямо зараз ЗСУ ще й ведуть наступальну повітряну кампанію ударів по російському ВПК (виробництву балістики).
Важливо: російський генштаб при цьому не зумів знищити уже наш ВПК. Згідно інтерв'ю Олега Коростильова, КБ Луч уже вийшов на річний рівень виробництва в районі тисячі крилатих ракет Нептун (очевидно 70-80 од на міс). Тобто виробництво вдалося зберегти і наростити. А також розширити – створенням нових виробників.
Цей факт нам каже, що поточна тенденція збережеться. А тенденція часто важливіша за результати тут і зараз.
Зараз ми перейшли в історичний період взаємного знищення потенціалів між Україною і Росією. В цій війні ми є принциповими історичними ворогами, залишитися має лише один. Але Росія в цій війні нас випередила на 2 корпуси. Кремль використав наші помилки і вже позбавив нас 20% нашої території і приблизно 15 млн населення (окуповані, видавлені за кордон).
Отже, якщо війна зупиниться навіть зараз, до наступного нападу ми підійдемо потенційно слабшими – меншою країною, з меншим населенням, з знищеною важкою промисловістю.
Еліти України зобов'язані думати не тільки, як зупинити війну, а й як забезпечити сталу безпеку. Горизонт планування повинен бути на десятиліття, щоб сюди захотіли повертатися українці, тут жити і народжувати.
Тому в історичному протистоянні нам важливо не просто "зупинити війну", а зупинити її на вигідних позиціях. Коли розбомбимо ворогу уже його промисловість, його нафтопереробку, його ВПК, ТЕЦ і електростанції, тоді і мир настане більш-менш надійний – бо ворог буде змушений десятиліттями зализувати рани, а амбіції змінити в бік зменшення. І якщо імперці через 5-10 років захочуть напасти знову, то будуть змушені починати нову війну уже зі слабших позицій, проти приблизно рівного противника, а не слабшого в 5-10 разів як у 2014 році.
Я впевнений, що на цьому місці зі мною не погодиться багато читачів, але добре, що тут як раз нам допомагає сам плешивий. Він вже давно діє всупереч інтересам Орди. Інтерес імперії – зупинити війну зараз, вибрати Горбачова-2, звернути злочини на "путінізм" і зробити Перезагрузку із Заходом, а потім зализати рани і через 20 років напасти знову. Цього хочуть імперці.
Але Путін хоче бути владичіцей морською.
І саме тому Росія втратить все.
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