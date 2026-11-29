П'ята колона працює: Гетьман пояснив, як Росія донаводить балістику по мостах у Києві

Російські війська можуть використовувати українські SIM-картки та інтернет-мережу для донаведення балістичних ракет по цілях у Києві. Саме цим може пояснюватися точність ударів по столичних мостах, попри обмежені можливості ворожих ракет.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він також пояснив, чому під час повітряних тривог у столиці вимикають навігаційні системи.

За словами Гетьмана, країна-агресорка має декілька типів високоточних ракет. Серед них: "Іскандер-М", "Калібр", "Кинджал" і Х-101. Водночас із перехопленням балістичних ракет українській ППО поки що складніше, ніж із крилатими та гіперзвуковими.

Він пояснив, що російські ракети поступаються американським за точністю. Для порівняння він навів показник імовірного кругового відхилення американських ракет.

"В США є вкрай високоточні ракети, якими вони дуже пишають. Вони мають так зване імовірне кругове відхилення 1 метр без донаведення. Що це означає? Що вона може відхилитися на 2 метри, метр туди, метр туди. Ракет такої точності в Росії немає. Імовірне кругове відхилення "Іскандер-М" становить мінімум 5-7 метрів", – зазначив майор.

Саме тому, за словами Гетьмана, без додаткового наведення ракета може влучити в конкретну ціль лише випадково. Військовий переконаний, що точних ударів по київських мостах росіянам вдається досягати завдяки коригуванню ракет під час польоту.

"Донаводить, в тому числі, наша п'ята колона", – заявив Гетьман.

Він звернув увагу на повідомлення про закупівлю окремими людьми сотень SIM-карток. За його словами, їх можуть використовувати для доступу до української інтернет-мережі та наведення російських ракет на цілі.

Навіщо під час тривог вимикають навігацію

Гетьман пояснив, що для протидії такому коригуванню в Києві використовують не лише засоби радіоелектронної боротьби. Під час повітряних тривог, особливо червоного рівня, у столиці також вимикають навігаційні системи та зв'язок, щоб ускладнити донаведення російських ракет.

За словами майора запасу ЗСУ, над містом уже створили РЕБ-купол, однак для посилення захисту від балістичних ударів цього недостатньо.

Як повідомляв OBOZ.UA, військово-морський флот Росії продовжує нарощувати й модернізувати свій підводний флот, адаптуючи його до сучасних реалій ведення бойових дій. Зокрема, 27 листопада ВМФ РФ прийняв на озброєння атомний підводний човен "Пермь" (класу "Ясень-М"), оснащений ракетами "Циркон".