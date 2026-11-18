"Пишаємося": виробник зброї з Нідерландів заявив, що для удару по Кримському мосту були використані його ракети

Європейська аерокосмічна компанія Destinus підтвердила, що її ракети RUTA два дні поспіль завдавали ударів по Керченському мосту. Спершу вони пошкодили верхню несучу конструкцію переправи, а потім ще сім ракет RUTA влучили в міст, що призвело до обвалення одного прольоту.

Про це йдеться в дописі Destinus на LinkedIn. У рамках місії також були задіяні системи LORD/Da Vinci компанії Destinus для придушення російських засобів протиповітряної оборони.

У компанії зазначили, що системи RUTA неодноразово успішно застосовувалися українськими Силами оборони, зокрема для ураження мостів, якими користуються російські військові.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо українські Сили оборони в їхній боротьбі за захист України та Європи, і висловлюємо повагу їхній відданості, мужності та професіоналізму", – сказано в дописі.

Скриншот допису Destinus на LinkedIn

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський згадав ракету RUTA серед озброєння, яке було застосоване для ударів по Керченському мосту. Він подякував виробникам, які забезпечують Сили оборони необхідними засобами для проведення таких операцій.

Що відомо про ракети RUTA

RUTA – це сімейство крилатих ракет/реактивних ударних дронів, розроблені європейською аерокосмічною компанією Destinus. Ракета призначена для виконання ударних та розвідувальних завдань, а також може використовуватися як мішень для тренувань.

Постачання RUTA в Україну розпочалося на початку 2024 року. Ракети виготовляються спільно з Rheinmetall.

RUTA B1. Джерело: Destinus

Ми також писали про те, що Destinus спільно з Rheinmetall оголосили про прискорення програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної далекобійної системи у класі до 2000 км. Розробку планують вивести на етап льотних випробувань уже у 2027 році. Система позиціонується як наступний крок у масштабуванні європейських далекобійних ударних можливостей.

Destinus Group BV – приватна європейська аерокосмічна компанія, що спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях, заснована у 2021 році в Паєрн, Швейцарія. Штаб-квартира розташована в Нідерландах. Компанія зосереджена на надзвуковій та гіперзвуковій авіації, водневих технологіях, технологіях подвійного призначення та виробництві енергії.

Як повідомляв OBOZ.UA, британські журналісти стверджують, що українські війська не використовували американську супутникову систему Starlink під час удару по Кримському мосту. Натомість Україна застосувала власну систему. Ця місія показала, що Україна більше не потребує Starlink і Starshield.