"П'ю сечу": окупант поскаржився на реалії війни на Донбасі. Перехоплення ГУР

Російський окупант, який перебуває на Донбасі, поскаржився на відсутність питної води та заявив, що змушений вживати власну сечу. Через це в нього, за його словами, сильно набрякли губи та з'явилися болісні наслідки.

Військовий не стримував обурення через те, що командування не забезпечує доставку води на позицію. Розмову окупантів перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант поскаржився на відсутність води

У перехопленій розмові спілкуються військовослужбовці 103-го мотострілецького полку російських окупаційних сил. Один із них, на позивний "Ястрєб", розповів про критичну нестачу води на позиції та заявив, що змушений пити власну сечу.

"Пью мочу – все губы опухли, а вам пофиг!" – обурився окупант.

Він також детальніше описав наслідки такого вимушеного "способу" втамувати спрагу.

"У меня уже от мочи, сколько я мочу пью, все губы сгорели внутри, б...дь! Как проститутка – губы опухли у меня, б...дь, а вам по...й!" – поскаржився військовий.

Через відсутність води та реакцію командування "Ястрєб" вирішив висловити протест: вимкнув рацію та зник зі зв'язку.

У ГУР закликали окупантів здаватися в полон

У Головному управлінні розвідки Міноборони України нагадали російським військовим, що вони можуть зберегти власне життя та отримати доступ до питної води, якщо добровільно здадуться в полон. Для цього окупантам пропонують скористатися чат-ботом проєкту "Хочу жить".

Як повідомляв OBOZ.UA, українська воєнна розвідка перехопила розмову російських військових, у якій один з окупантів розповідає про зникнення свого товариша з позивним "Ґордий". Перед тим чоловік говорив, що може загинути найближчим часом, після чого перестав виходити на зв’язок.

Раніше поранений російський окупант, який перебував на Олександрівському напрямку без евакуації, повідомив своєму командиру про тяжкий стан і заявив, що більше не може терпіти. Під час розмови він сказав, що має важкі поранення, тому хоче вчинити суїцид. Почувши у відповідь лише звинувачення, він застрелився.