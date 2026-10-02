Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото
Громадянин Сьєрра-Леоне Камар Аладжі.
Джерело: ГУР
Головне управління розвідки МО України встановило особу громадянина Сьєрра-Леоне (Африка) Камари Аладжі, який воював у складі російських окупаційних військ. У березні 2026 року він через Дубай вирушив до Москви та підписав контракт з російською армією.
Після нетривалої підготовки найманця направили на Донеччину, де на початку червня його ліквідували українські захисники. Подробиці повідомили у ГУР.
Поїздка в один кінець
"Рейс "Дубай – могила": ГУР ідентифікувало ліквідованого російського найманця зі Сьєрра-Леоне", – йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідвідомства, Камара Аладжі народився у 1985 році в місті Бо (центральна частина Сьєрра-Леоне). Офіційно чоловік був зареєстрований у столиці країни – Фрітауні.
На початку червня 2026 року...
Джерело: t.me/DIUkraine
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15 березня 2026 року він вилетів із Конакрі, столиці сусідньої Гвінеї, до Дубая. Вже наступного дня Аладжі вирушив до Москви, де уклав контракт з окупаційною армією РФ.
Аладжі народився у 1985 році в місті Бо.
Джерело: t.me/DIUkraine
На початку квітня після короткої військової підготовки найманця направили на війну проти України. Зрештою він опинився у Донецькій області.
"Уже на початку червня 2026 року сьєрралеонець був ліквідований в районі населеного пункту Шахове", – зазначається у повідомленні.
Аладжі народився у 1985 році в місті Бо.
Джерело: t.me/DIUkraine
Нові дані про іноземних найманців РФ зі Сьєрра-Леоне
У ГУР наголосили, що за даними проєкту "Хочу жить" відомо про щонайменше 13 російських найманців зі Сьєрра-Леоне, 2 з яких перебувають у полоні.
"ГУР МО України нагадує: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців у російській армії, так і для громадян держави-агресора – це добровільна здача в полон через безпечний чат-бот "Хочу Жить" у Telegram", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ГУР ідентифікувало особу ліквідованого філіппінського найманця Джеріка Ундола, який воював на боці російських військ. В Україні він пробув менше місяця. Українські захисники ліквідували найманця у східних регіонах нашої держави.
Як писав OBOZ.UA, українське розвідвідомство встановило особи ще двох громадян Киргизстану, які після підписання контрактів з окупаційною армією були ліквідовані українськими військами. Йдеться про 40-річного Дениса Алєксєєва та 43-річного Дастана Таґаєва.
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