Рейс "Дубай – могила": у ГУР ідентифікували російського найманця зі Сьєрра-Леоне, ліквідованого в Україні. Фото

Головне управління розвідки МО України встановило особу громадянина Сьєрра-Леоне (Африка) Камари Аладжі, який воював у складі російських окупаційних військ. У березні 2026 року він через Дубай вирушив до Москви та підписав контракт з російською армією.

Після нетривалої підготовки найманця направили на Донеччину, де на початку червня його ліквідували українські захисники. Подробиці повідомили у ГУР.

Поїздка в один кінець

"Рейс "Дубай – могила": ГУР ідентифікувало ліквідованого російського найманця зі Сьєрра-Леоне", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідвідомства, Камара Аладжі народився у 1985 році в місті Бо (центральна частина Сьєрра-Леоне). Офіційно чоловік був зареєстрований у столиці країни – Фрітауні.

На початку червня 2026 року... Джерело: t.me/DIUkraine Розгорнути

15 березня 2026 року він вилетів із Конакрі, столиці сусідньої Гвінеї, до Дубая. Вже наступного дня Аладжі вирушив до Москви, де уклав контракт з окупаційною армією РФ.

Аладжі народився у 1985 році в місті Бо. Джерело: t.me/DIUkraine

На початку квітня після короткої військової підготовки найманця направили на війну проти України. Зрештою він опинився у Донецькій області.

"Уже на початку червня 2026 року сьєрралеонець був ліквідований в районі населеного пункту Шахове", – зазначається у повідомленні.

Аладжі народився у 1985 році в місті Бо. Джерело: t.me/DIUkraine

Нові дані про іноземних найманців РФ зі Сьєрра-Леоне

У ГУР наголосили, що за даними проєкту "Хочу жить" відомо про щонайменше 13 російських найманців зі Сьєрра-Леоне, 2 з яких перебувають у полоні.

"ГУР МО України нагадує: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців у російській армії, так і для громадян держави-агресора – це добровільна здача в полон через безпечний чат-бот "Хочу Жить" у Telegram", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР ідентифікувало особу ліквідованого філіппінського найманця Джеріка Ундола, який воював на боці російських військ. В Україні він пробув менше місяця. Українські захисники ліквідували найманця у східних регіонах нашої держави.

Як писав OBOZ.UA, українське розвідвідомство встановило особи ще двох громадян Киргизстану, які після підписання контрактів з окупаційною армією були ліквідовані українськими військами. Йдеться про 40-річного Дениса Алєксєєва та 43-річного Дастана Таґаєва.