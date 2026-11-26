Резервуари горять досі: з'явились подробиці ураження Куйбишевського НПЗ. Фото

Сили оборони України продовжують уражати нафтову інфраструктуру країни-агресора, послаблюючи її військово-економічний потенціал. Так, 25 листопада 2026 року під удар потрапив Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

Про це повідомив український OSINT-проєкт "Абсолютно надійне джерело". Аналітики оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовано наслідки атаки.

Супутниковий знімок із наслі... Джерело: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Розгорнути

Наслідки ураження Куйбишевсь... Джерело: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Розгорнути

Наслідки ураження Куйбишевського НПЗ. Джерело: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

Зокрема, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4, а також, імовірно, АВТ-5. Поряд із нею помітні сліди пожежі, проте призначення цього обладнання встановити не вдалося.

Також на знімках видно пошкодження установки каталітичного риформінгу. Крім того, у двох резервуарних парках продовжують горіти резервуари.

Куйбишевський НПЗ у Самарськ... Джерело: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Розгорнути

Наслідки пожежі на території... Джерело: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Розгорнути

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада Сили оборони України уразили одразу два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ – Куйбишевський у Самарі та Сизранський у Сизрані. Операцію провели у взаємодії з представниками повстанського руху на території Росії "Черная искра".

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на обох підприємствах зафіксували влучання та пожежі. На Сизранському НПЗ, за попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти АВТ-6, очищення сірки, каталітичного риформінгу, гідроочищення та ізомеризації, а також два резервуари.

Куйбишевський НПЗ є частиною Самарської групи підприємств російської компанії "Роснефть". Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн сировини, з якої виробив, зокрема, 800 тис. тонн бензину та 1,4 млн тонн дизельного пального.