РФ атакувала цивільне судно в порту Одещини: є загиблий і поранені

Російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Про це у Facebook повідомила Адміністрація морських портів України. Зазначається, що після атаки 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце.

Що відомо

Цілеспрямований російський удар забрав життя цивільного моряка та призвів до травмування трьох його колег.

В Адміністрації морських портів України назвали атаку черговим ударом РФ по цивільному судноплавству. Там зазначили, що росіяни продовжують атакувати торговельний флот і моряків, які працюють на українських морських шляхах.

В адміністрації висловили співчуття родині та близьким загиблого моряка та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Допис Адміністрації морських... Джерело: Скриншот Розгорнути

РФ неодноразово атакувала цивільні судна на Одещині

У липні 2026 року російські війська атакували торговельні судна в Чорному морі поблизу Одещини. Внаслідок удару загинув капітан одного з кораблів, ще троє моряків отримали поранення.

Палаючі кораблі у морі внаслідок атаки. Джерело: пресслужба Одеської ОДА

Екіпаж із 11 людей вдалося евакуювати на берег.

У серпні 2026 року російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, пошкодивши цивільне судно під прапором Того. Постраждали четверо людей, троє з них були госпіталізовані, а один перебував у тяжкому стані.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року російські війська атакували комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда на Одещині. Внаслідок удару загинув український капітан, а 15 членів екіпажу вдалося евакуювати.