РФ атакувала цивільне судно в порту Одещини: є загиблий і поранені
РФ атакували цивільне вантаж...
Джерело: Pexels
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Російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.
Про це у Facebook повідомила Адміністрація морських портів України. Зазначається, що після атаки 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце.
Що відомо
Цілеспрямований російський удар забрав життя цивільного моряка та призвів до травмування трьох його колег.
В Адміністрації морських портів України назвали атаку черговим ударом РФ по цивільному судноплавству. Там зазначили, що росіяни продовжують атакувати торговельний флот і моряків, які працюють на українських морських шляхах.
В адміністрації висловили співчуття родині та близьким загиблого моряка та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.
Допис Адміністрації морських...
Джерело: Скриншот
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РФ неодноразово атакувала цивільні судна на Одещині
У липні 2026 року російські війська атакували торговельні судна в Чорному морі поблизу Одещини. Внаслідок удару загинув капітан одного з кораблів, ще троє моряків отримали поранення.
Палаючі кораблі у морі внаслідок атаки.
Джерело: пресслужба Одеської ОДА
Екіпаж із 11 людей вдалося евакуювати на берег.
У серпні 2026 року російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, пошкодивши цивільне судно під прапором Того. Постраждали четверо людей, троє з них були госпіталізовані, а один перебував у тяжкому стані.
Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року російські війська атакували комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда на Одещині. Внаслідок удару загинув український капітан, а 15 членів екіпажу вдалося евакуювати.
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