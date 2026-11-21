РФ після ударів по Кримському мосту кинулася перекидати техніку в іншій точці: у чому справа

Після ударів Сил оборони по Кримському мосту, Росія активізувала перекидання військової техніки з Ростовської області в напрямку ТОТ півдня України. Такі переміщення фіксують уже другий тиждень, а більшість техніки прибуває залізницею до Ростова та Таганрога.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він наголосив, що українським захисникам варто звернути увагу на стратегічне значення мостів у Ростові-на-Дону для російської логістики.

Росія перекидає резерви через Ростов

"Військові переміщення та чому мости в Ростові важливі. Другий тиждень фіксуємо активні колони з Ростовської області в напрям Бердянська та далі – Оріхівський напрям. Відверте накопичення", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що кількість військових колон, які рухаються в напрямку фронту, перевищує можливості мобільних груп із їхнього супроводу.

РФ активізувала перекидання... Джерело: Скриншот відео Розгорнути

За його словами, характер цих переміщень відповідає типовій схемі формування та перекидання резервів. Більшість військової техніки спочатку доправляють залізницею до Ростова та Таганрога, де її розвантажують. Після цього колони продовжують рух у супроводі до визначених районів.

РФ активізувала перекидання... Джерело: Скриншот відео Розгорнути

Андрющенко також звернув увагу на стратегічне значення мостів у Ростові-на-Дону. Вони є важливою частиною логістичної інфраструктури, якою російські війська користуються для перекидання техніки та забезпечення своїх підрозділів.

"Висновок однозначний. Мости в Ростові -на-Дону – ключ до логістики. Після успіху з Кримським – треба повертатись та добивати", – підкреслив він.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, Кримський міст опинився під атакою 16 листопада, після чого рух транспорту ним було обмежено. Повідомлялося, що "бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів".

А в ніч проти 17 листопада Сили оборони знову атакували міст. Внаслідок українських ударів обвалилися арка і частина дорожнього полотна.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. Там пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО. Повідомлялося про декілька влучань у залізничну частину мосту.