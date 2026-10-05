РФ посилила захист Кримського мосту від можливих атак України – медіа

Росія посилила захист Кримського мосту, звівши навколо нього багатоешелоновану оборонну зону. Акваторію також патрулюють кораблі ФСБ РФ.

Відповідні зміни показані на відео, яке 4 жовтня опублікував моніторинговий канал Exilenova+. За даними каналу, російські військові облаштували кілька ліній захисту від надводних і підводних безекіпажних катерів Сил оборони України.

На опублікованих кадрах показано, що підступи до Кримського мосту перетворили на багатоешелоновану оборонну зону. Російська сторона встановила кілька ліній захисту, які мають прикривати вразливі елементи споруди.

У Exilenova+ зазначили, що основною метою таких заходів є захист мосту від можливих атак українських безекіпажних катерів.

"Кримський міст. Русня перетворила підступи до мосту на багатоешолоновану оборонну зону, вибудувавши кілька ліній захисту від надводних і підводних БЕКів Сил оборони України", – йдеться в повідомленні каналу.

Посилене патрулювання

За інформацією моніторингового каналу, додатково морську акваторію поблизу мосту патрулюють кораблі ФСБ РФ.

У повідомленні зазначається, що російська сторона намагається максимально захистити Кримський міст від потенційного удару. Об’єкт залишається одним із ключових стратегічних об’єктів окупованого Криму.

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