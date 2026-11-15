РФ робить все можливе для окупації Костянтинівки: у ЗСУ розповіли про ситуацію. Карта

Російське командування зосереджує значні сили на спробах захопити Костянтинівку Донецької області, однак досягти успіху окупантам поки не вдається. Українські підрозділи продовжують обороняти місто, де бої точаться безпосередньо на вулицях. Водночас Сили оборони знаходять способи забезпечувати свої позиції та евакуювати поранених.

Про ситуацію в Костянтинівці 15 листопада в етері "Суспільне Студія" розповівпресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Хомінський. Населений пункт має величезне стратегічне значення для подальшої оборони Донецької області.

Костянтинівка є важливою частиною оборони Донеччини, тому російська армія намагається за будь-яку ціну встановити над нею контроль. Водночас українські захисники продовжують стримувати наступ противника.

Ситуація в напрямку Костянтинівки. Джерело: DeepState.

"Костянтинівка має величезне стратегічне значення. Без окупації цього споконвіку українського міста подальше втілення в життя маніакальних планів кремлівського покидька щодо повної окупації споконвіку української Донеччини в принципі бути не може. Тому вони кидають усі наявні сили, засоби на те, щоб досягнути успіхів у Костянтинівці. Їм це не вдається", – зазначив Хомінський.

Він також пов’язав із невдалими спробами росіян просунутися в місті появу їхніх "чудернацьких пропозицій", до яких українська сторона має ставитися відповідно.

На перебіг бойових дій впливають і погодні умови. Зокрема, через опадання листя поступово зникає природне укриття, що ускладнює маскування та пересування як українських військових, так і російських окупантів.

""Зеленка" як така поступово та остаточно зникає, певні виклики щодо маскування, пересування. Але водночас це речі, які стосуються обох сторін. І тут уже питання, хто краще використає це", – пояснив пресофіцер.

Окремою проблемою залишається забезпечення українських позицій. Логістика поблизу Костянтинівки ускладнена, однак військові продовжують планувати спеціальні місії, щоб доставляти захисникам боєкомплект, їжу, воду, медикаменти та теплі речі.

Для цього використовують кілька способів транспортування. Спочатку вантажі можуть доправляти броньованими автомобілями, після чого їх переміщують наземними роботизованими комплексами або важкими дронами-бомберами. У деяких випадках найнеобхідніше доставляють навіть невеликими безпілотниками.

"Трапляється, що на позиції хлопцям найнеобхідніше може доставлятися навіть невеличкими дронами. Скажімо, хтось захворів і є потреба в якомусь препараті", – розповів Хомінський.

Водночас бійці 100-ї ОМБр продовжують завдавати ударів по російських позиціях і техніці. Тоді як ротягом жовтня українські артилеристи знищили понад 600 цілей противника.

Костянтинівка розташована на Донеччині та має важливе значення для оборони регіону. У разі просування звідти в напрямку тилових районів російські війська отримали б можливість розвивати наступ на Дружківку, а далі – на Краматорськ і Слов’янськ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія хоче використати пропозицію про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для посилення своїх військових позицій, а не для гуманітарних цілей. Після накопичення сил окупанти можуть активізувати наступ на місто та спробувати просунутися в напрямку Краматорська і Слов’янська.