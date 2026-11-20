Ворог ударив балістикою і дронами по Кривому Рогу: серед жертв – дитина, понад 20 осіб поранені. Фото

Увечері 20 листопада у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами та дронами. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. Внаслідок атаки двоє людей загинули, понад 20 отримали поранення.

Спочатку про удари повідомили місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, під час повітряної тривоги у місті пролунали два потужні вибухи після попередження Повітряних сил про загрозу балістичної атаки з Криму.

Згодом голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що ворог ударив по центру Кривого Рогу, постраждали житлові будинки та ресторан.

Наслідки ворожої атаки. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

"Є поранені, наслідки з'ясовуються", – написав Лукашук.

За інформацією голови Дніпропетровської ОДА Олександра Ганджі, унаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждали щонайменше 8 людей.

Станом на 21:13 кількість поранених зросла до 20. Серед постраждалих троє дітей. 7-річний хлопчик знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Під час аварійно-рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох ударів по місту реактивними шахедами.

" Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад", – написав Вілкул.

За його словами, в Кривому Розі багато пошкоджених житлових будинків та об'єктів бізнесу.

Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури будуть обмеження у постачанні газу. Також зниження тиск води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі.

Станом на 22 годину стало відомо про жертву ворожої атаки. Також зросла кількість поранених до 21, серед них двоє надзвичайників.

Російські терористи вбили молоду медикиню – 20-річна фельдшерка швидкої допомоги отримала важкі поранення і померла у лікарні.

Вона разом з бригадою медиків прибула на місце удару, щоб надати допомогу постраждалим. В цей момент росіяни повторно вдарили по місту. Дівчина отримала важкі поранення, її доправили до лікарні, проте врятувати не вдалося, повідомив Олександр Ганджа.

Ворог завдав повторного удар... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Через деякий час ворог завдав ще одного удару по тій же локації, повідомив Вілкул. Російські терористи навмисно б'ють по рятувальниках, медиках та комунальниках, щоб завдати ще більших страждань.

Станом на 22:22 стало відомо про ще одну жертву – в лікарні помер 7-річний хлопчик, який зазнав поранень під час атаки.

"Нема слів. Тільки сльози…У реанімації помер хлопчик 7 років… Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови", – написав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада Кривий Ріг уже зазнав масованої атаки реактивних безпілотників. Унаслідок ударів у частині міста зникло світло. За інформацією місцевої влади, котельні, насосні станції водоканалу та лікарні перевели на генератори.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 20 листопада Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну. Держава-агресорка підняла у повітря стратегічну авіацію і запустила ракети різних типів, також на українські міста летіли ударні дрони.Про вибухи повідомляли з різних куточків країни