РФ вбила КАБами 5 працівників центру контролю та профілактики хвороб в Ізюмі: ще 14 осіб поранено

Внаслідок російського обстрілу міста Ізюм у четвер, 29 жовтня, загинули п'ятеро працівників місцевої філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 осіб постраждали.

Про ворожі удари керованими авіаційними бомбами повідомив начальник ОВА (ОДА) Олег Синєгубов. У своєму Telegram-каналі на наступний день після атаки, 30 жовтня, він підтвердив загибель цивільних.

Журналісти "Ґвара Медіа" пок... Джерело: Владлен Ноль / gwaramedia.com Розгорнути

"За кожною цифрою – людське життя, особиста історія, родина, мрії та плани. Люди, які жили, працювали, допомагали іншим і щодня сумлінно виконували свою справу. Це страшна й непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини", – заявив чиновник.

Синєгубов передав свої співчуття родинам і всім близьким тих, хто загинув через ворожий обстріл.

На сайті Харківського обласного ЦКПХ підтвердили трагедію. "Щоб вшанувати пам'ять загиблих, завтра (31 жовтня. – Ред.) в Ізюмській громаді оголошено День жалоби", – зазначили у пресслужбі.

Агресор запустив декілька КАБів. Джерело: пресслужба Нацполу

Що відомо про авіаудар

Противник запустив КАБи по Ізюму 29 жовтня близько 14:07, застосувавши три бомби. Влучання зафіксували в районі Нижнього міста.

Унаслідок удару було зруйновано адміністративну будівлю та господарські споруди, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків.

Спершу було відомо про чотирьох загиблих; під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці авіаудару виявили п'яте тіло.

Росія 29 жовтня вдарила КАБами по Ізюму. Джерело: пресслужба Нацполу

Наслідки обстрілу 29 жовтня. Джерело: пресслужба Нацполу

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram Олега Синєгубова

Як писав OBOZ.UA, 29 жовтня російські війська реактивним безпілотником атакували платформу Дніпровського залізничного вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та потяг № 866 Дніпро – Запоріжжя. Відомо про 14 поранених і 14 загиблих осіб.