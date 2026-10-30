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РФ знову атакувала вокзал у Дніпрі: було кілька ударів. Фото

Катя Помазан

Російський дрон-камікадзе ти...

Джерело: росЗМІ

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У пʼятницю , 30 жовтня, російські війська знову завдали кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Пасажири та працівники залізниці перебували в укриттях. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що внаслідок повторної атаки на залізничний вокзал у Дніпрі там спалахнула пожежа. Поранення дістала жінка, медики доправляють її до лікарні.

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