Rheinmetall може відмовитися від будівництва заводу 155-мм снарядів в Україні: яка причина

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може згорнути проєкт будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Його планували створити ще в лютому 2024 року в межах німецько-українського спільного підприємства.

Однак за понад два з половиною роки проєкт так і не просунувся до початку виробництва. Генеральний директор компанії Армін Паппергер під час презентації в межах Дня інвесторів заявив, що Rheinmetall, імовірно, не продовжуватиме цю ініціативу.

Чому Rheinmetall може відмовитися від проєкту

У лютому 2024 року Rheinmetall заклала основу для створення власного виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів в Україні. Тоді компанія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо створення німецько-українського спільного підприємства.

Планувалося, що завод щороку вироблятиме шестизначну кількість сучасних 155-мм снарядів, а також відповідні метальні заряди для потреб Збройних сил України.

Однак після численних затримок проєкт опинився на межі згортання ще до виготовлення першого артилерійського снаряда. Під час сесії запитань і відповідей на Дні інвесторів Паппергер заявив, що, на його думку, компанія не продовжуватиме цю ініціативу. Водночас остаточного рішення поки не ухвалили.

Гендиректор пояснив, що причиною стала позиція українських партнерів, які хотіли самостійно виробляти всю продукцію та не бажали поступатися цією позицією.

За словами Паппергера, Україна вже самостійно виготовляє значну частину необхідної продукції, особливо боєприпаси для артилерії малої та середньої дальності. Через це вплив України на бізнес Rheinmetall уже дуже обмежений.

Скільки артилерійських снарядів виробляє Україна

За оцінкою Паппергера, Збройні сили України наразі щороку отримують від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів власного виробництва. Понад половину з них виготовляють українські компанії, попри те, що країна продовжує отримувати значну міжнародну допомогу.

Водночас Rheinmetall і надалі постачає Україні власні артилерійські боєприпаси. Переважно це відбувається в межах військової допомоги Німеччини, Данії та Нідерландів.

Однак плани німецького концерну щодо налагодження місцевого виробництва артилерійських снарядів, схоже, більше не відповідають потребам України.

Проєкт затримувався через бюрократичні перешкоди

Протягом останнього року Rheinmetall не досягла помітного прогресу у створенні виробничих потужностей в Україні.

Паппергер неодноразово заявляв про значні бюрократичні перешкоди в країні. Ще в серпні 2025 року, приблизно через півтора року після оголошення проєкту, компанія навіть не мала концепції будівництва всього підприємства.

Тепер ініціативі загрожує повне припинення.

На чому Rheinmetall бачить перспективи співпраці

Попри можливе згортання проєкту, Паппергер бачить потенціал у постачанні Україні ключових компонентів для розвитку власного виробництва.

Зокрема, йдеться про обладнання, як-от преси, які можуть допомогти нарощувати виробничі потужності української оборонної промисловості.

Також перспективним напрямом він назвав постачання боєприпасів для артилерії наддалекої дії. Для їх виробництва українській промисловості поки бракує необхідних технологій.

Як повідомляв OBOZ.UA, запуск заводу німецької компанії Rheinmetall із виробництва боєприпасів в Україні затримується. Контракт щодо випуску бойових машин піхоти Lynx ще не підписаний, а саме будівництво підприємства потребує нового місця розташування.