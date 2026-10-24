Роднянський і друг Путіна у 2023 році просували "мирний план" з відмовою України від Криму: медіа дізналися деталі

Український продюсер Олександр Роднянський та давній друг російського диктатора Володимира Путіна Маттіас Варніг у 2023 році долучилися до неофіційної спроби домовитися про завершення війни РФ проти України. Розроблений за їхньої участі план передбачав відведення російських військ до лінії фактичного контролю станом на 24 лютого 2022 року, але водночас вимагав від Києва визнати контроль Москви над Кримом.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times. За даними видання, ініціатива виникла ще восени 2022 року, а згодом переросла у спробу підготувати альтернативний план мирного врегулювання.

Як виник таємний план зв'язку з Кремлем

Ініціатором неофіційних контактів став американський юрист Річард Конн, який раніше працював у московському офісі міжнародної юридичної компанії Latham & Watkins. Ще у 2021 році він запропонував Еріку Гріну, який відповідав за російський напрям у Раді національної безпеки США, залучити до спілкування з Москвою американців із давніми зв'язками в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення ця ідея набула нового значення. У березні 2022 року Конну зателефонував знайомий російський бізнесмен, який мав контакти у вищих колах Кремля. Він стверджував, що на тлі невдач російської армії Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

У вересні Конн звернувся до інвестиційного банкіра Роберта Форсмана, який мав досвід роботи в Росії.

Той запропонував залучити Маттіаса Варніга – колишнього співробітника східнонімецької спецслужби "Штазі", екскерівника Nord Stream 2 та давнього друга Путіна.

За словами Конна, Грін доручив передати російському диктатору кілька сигналів від Білого дому: США не прагнуть зміни режиму чи знищення Росії та зацікавлені в мирі.

26 жовтня 2022 року Варніг зустрівся з Конном і Форсманом в аеропорту Франкфурта. Він переказав відповідь Путіна, з яким, за його словами, напередодні провів вечір наодинці.

Варніг стверджував, що російський диктатор висловив готовність до переговорів, відправною точкою яких могли стати домовленості, що обговорювалися Україною та РФ навесні 2022 року в Стамбулі. Путін також нібито запропонував встановити контакт на високому рівні – між радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та його помічником Юрієм Ушаковим.

Що передбачав "мирний план" за участю Роднянського

Згодом посередники спробували використати створений канал для пошуку шляхів завершення війни. До ініціативи під назвою "Платформа" через американського інвестора Майкла Калві долучився український продюсер Олександр Роднянський, який мав контакти в Києві.

У січні 2023 року учасники групи зустрілися на іспанському острові Гран-Канарія та підготували проєкт мирного врегулювання.

Документ передбачав, що Росія виведе війська з більшості територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, повернувшись до лінії фактичного контролю, яка існувала до повномасштабного вторгнення. Водночас за Москвою мали залишитися Крим і частина Донбасу.

Від України вимагалося визнати російський контроль над Кримським півостровом та надати РФ право безперешкодного проїзду сухопутним коридором до нього. Натомість Києву пропонували захист із боку держав НАТО, який мав гарантувати дотримання перемир'я.

Як відреагували Путін і українське керівництво

За твердженням Варніга, Путін детально вивчив документ і погодився із запропонованою лінією розмежування. Водночас він категорично відкинув можливість вступу України до НАТО.

Російський диктатор нібито допускав членство України в Європейському Союзі та надання їй альтернативних гарантій безпеки, подібних до тих, що обговорювалися під час переговорів у Стамбулі.

Роднянський представив напрацьовані пропозиції українському керівництву. Однак президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу відхилили ідею територіальних поступок Росії.

У лютому 2023 року, за словами Варніга, Путін через Ушакова спробував з'ясувати, чи справді американські посередники представляють офіційний Вашингтон.

Як стверджував російський диктатор, Джейк Салліван відповів, що США не санкціонували цей канал комунікації та не потребують його. Після цього неофіційні переговори поступово припинилися.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував звинувачення в тому, що його візит до Києва навесні 2022 року нібито зірвав мирні переговори між Україною та Росією. Він наголосив, що не схиляв українське керівництво до відмови від діалогу з Москвою.

Як писав OBOZ.UA, Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо України у другій декаді листопада. За словами помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом сторони обговорили шляхи досягнення миру та майбутню систему безпеки для України й Росії.