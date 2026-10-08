Росія активно вербує найманців з Латинської Америки на війну проти України, ті потрапляють у полон: спливли цікаві дані. Фото

У 2026 році Латинська Америка стала одним із джерел, що найшвидше зростають, для вербування іноземних громадян до лав російської окупаційної армії. Незважаючи на те, що Москва продовжує шукати людські ресурси в африканських країнах, міжнародний дипломатичний тиск і суспільний резонанс змусили вербувальників переключити увагу на латиноамериканський регіон.

У зв’язку з цим лише за перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило вчетверо більше латиноамериканців, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".

Обман, загороджувальні загони та перестрілка з росіянами

Серед тих, хто потрапив у полон, – колишній офіцер армії Гондурасу Вілсон Ноель Кінтеро Гузман, який прослужив на батьківщині з 2013 по 2024 рік. У липні 2026 року в пошуках заробітку він прибув до Росії й підписав контракт із путінською армією.

Іноземці воюють за путінську армію. Джерело: Хочу жити

Разом з ним у подібній ситуації опинився громадянин Парагваю, колишній далекобійник Касерес Богадо Маркос Нагуель. Обом дали на підпис документи без можливості перекласти текст та ознайомитися з умовами. У банку іноземцям видали по мільйону рублів, однак більшу частину грошей і документи одразу ж забрав куратор, змусивши найманців самостійно купувати собі форму.

На відміну від інших рекрутів, парагваєць і гондурасець практично відразу опинилися на передовій у Сумській області без базової підготовки. Після невдалого штурму їхня група спробувала відступити, але російський загороджувальний загін відкрив по них вогонь на ураження. Гузман вступив у перестрілку із загороджувальним загоном, під час якої двоє російських військових були вбиті. Після цього іноземці вирішили скласти зброю і здалися в полон ЗСУ.

Латинські найманці потрапляють у полон. Джерело: Хочу жити

Як вербують громадян Еквадору

Громадянин Еквадору Вілсон Месіас Васконес Лопес потрапив у пастку вербувальників через Facebook. Йому пообіцяли "високооплачувану роботу у сфері безпеки", де нібито бракує охоронців. Прибувши до Подольська на початку червня, він підписав контракт і замість охорони об’єктів потрапив до штурмового підрозділу.

Завдання Лопеса полягало в тому, щоб у складі невеликих груп проникати в тил українських позицій. Разом з іншим російським окупантом вони 11 днів пробиралися лісом без їжі та води. Коли товариш Лопеса знесилів, евакуація та припаси від російського командування так і не надійшли. На третій день очікування російський окупант помер від виснаження, а еквадорець вийшов на позиції ЗСУ й здався.

Росія вербує іноземців. Джерело: Хочу жити

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що громадян Росії – країни-терориста – підштовхують до укладення контрактів з міністерством оборони, щоб вони не гинули заради путінських амбіцій даремно. Росіянам пропонують "встигнути до мобілізації", щоб заробити гроші на війні. За участь в агресії проти України росіянам обіцяють мільйони рублів.