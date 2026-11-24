Росія атакувала багатоповерхівку у Дніпрі, є постраждалі: перші подробиці

У вівторок, 24 листопада, в Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше четверо людей. Під ударом опинилася житлова багатоповерхівка, а вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та навчальний заклад.

Про це повідомив голова Дніпропетровській обласної військової адміністрації Російські війська вдарили по багатоповерховому будинку в Шевченківському районі міста.

Кілька квартир унаслідок атаки повністю зруйновано. Загалом пошкоджень зазнали щонайменше сім прилеглих будинків. Наразі комунальні служби підраховують кількість вибитих вікон.

Наслідки обстрілу у Дніпрі. Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова.

Також постраждав розташований неподалік ліцей. У приміщенні дитячої їдальні вибуховою хвилею розтрощило шибки.

На місці влучання працюють усі відповідні служби. До допомоги постраждалим долучилися благодійні організації та представники районної адміністрації.

Наслідки обстрілу у Дніпрі. Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова.

Крім того, для мешканців додатково розгортають намет, де люди зможуть зігрітися. Медики надають допомогу постраждалим.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ввечері 22 листопада російська окупаційна армія атакувала Дніпро та Дніпропетровщину. Однин з ударів по облцентру був спрямований на депо електротранспорту. Постраждала одна особа.