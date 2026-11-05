Росія атакувала Дніпро, Самар і Марганець: сталися пожежі, є постраждалі. Фото

У ніч на 5 листопада російська окупаційна армія продовжила тероризувати Дніпропетровську область обстрілами. Наслідки ворожих атак зафіксовано у місті Дніпро, Марганець та Самарі.

Унаслідок атаки семеро людей дістали поранення. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, ворог атакував міста безпілотниками. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранення в обласному центрі дістали три людини. Подробиць про стан постраждалих в адміністрації поки не надали.

Також після атаки російських дронів пожежа виникла на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок російських атак травмовано трьох людей. Також у відомстві зазначили, що вночі російські війська 20 разів атакували шість районів області.

У Дніпрі травмовано трьох людей, пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та гаражі. Виникли пожежі, пошкоджено об’єкти інфраструктури в Новоолександрівській громаді та Самарі. Також російські війська атакували Павлоградський, Кам’янський, Синельниківський і Нікопольський райони. Усі пожежі ліквідовано.

Окупанти тероризували мирних жителів. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені житлові будинки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки влучання. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Дніпро. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений транспорт. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки ворожої атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Повторна атака вдень

Через ворожу атаку по Марганцю четверо людей постраждали. Росіяни вдарили по місту артилерією. Понівечені приватні оселі, багатоквартирні будинки, автівки. У стані середньої тяжкості госпіталізовані жінки 47 та 87 років. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

Окупанти атакували артилерією. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.

Як писав OBOZ.UA, російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття з людьми. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, ще 59 людей вважаються зниклими безвісти.