Росія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відео

Росіяни завдали удару по при...

У п’ятницю, 23 жовтня, російські окупаційні війська атакували Дніпро та його передмістя. Внаслідок удару загинула людина, ще восьмеро дістали поранення.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, поранені перебувають у лікарні, а один із постраждалих чоловіків віком 26 років – у вкрай тяжкому стані.

Спочатку після атаки було відомо про двох поранених. Російський удар зруйнував приватний будинок, під завалами якого могла перебувати людина. Також пошкоджень зазнали щонайменше п’ять приватних осель.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої людини. Після цього стало відомо, що кількість поранених унаслідок атаки на передмістя зросла до п’яти.

Росіяни завдали удару по при... Джерело: НПУ Розгорнути

Станом на 18:29 Олександр Ганжа повідомив про пошкодження інфраструктури, підприємств, приватних осель та автомобілів у Дніпрі.

Загалом унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще восьмеро перебувають у лікарні. Один із постраждалих, 26-річний чоловік, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Росіяни завдали удару по при... Джерело: НПУ Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: НПУ Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: НПУ Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA Розгорнути

Росіяни завдали удару по при... Джерело: НПУ Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 16 жовтня окупанти вдарили по Дніпру. Там зайнялась пожежа, загинув чоловік, і також є постраждалі.