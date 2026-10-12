Росія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди

Російська окупаційна армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. У Холоднонірському районі були прильоти, внаслідок одного з них значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Щонайменше п'ять цивільних постраждали.

"Склався цілий під'їзд", – написав міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його даними, баражувальні боєприпаси "Бандероль" почали атакувати Холоднонірський район орієнтовно з 21:00, після чого в місті лунали вибухи. Пошкоджень зазнали приватні будинки (повідомлялося про двох постраждалих із гострою реакцією на стрес).

Приблизно через годину ворог поцілив по багатоквартирному будинку. Вибухи на цьому не припинилися, противник наносив удари по Холодногірському, а також Шевченківському районах.

Що відомо про наслідки ворожого обстрілу

Станом на 22:50, за даними начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова, постраждали п'ятеро людей. На той момент рятувальники продовжували пошуки людей під завалами.

Відомо, що п'ятиповерхівка була частково зруйнована і загорілася.

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