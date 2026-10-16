Росія атакувала Харків: загинули двоє людей, є поранені. Фото

У Харкові є постраждалі внас...

Російські війська вранці 16 жовтня атакували Харків, під ударом була, зокрема, енергетика. У Шевченківському районі облцентру зафіксоване влучання, також спалахнула пожежа в Індустрііальному районі, а до того ворог вдарив по Основ'янському.

Загинули дві людини, ще щонайменше 19 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія вдарила по Харкову

Про те, що армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова, Синєгубов повідомив о 09:57.

"Поранено 5 людей, їм надається вся необхідна допомога. Усі екстрені служби працюють на місці атаки", – писав тоді посадовець.

Мер Харкова Ігор Терехов хвилиною раніше повідомив про двох загиблих. Невдовзі уточнені дані саме про двох загиблих опублікував і Синегубов.

Загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік.

До 10:15 кількість постраждалих зросла до 7 людей.

У Харкові постраждали люди

"Ще двоє людей постраждали в Шевченківському районі. Їм допомагають медики", – написав Синєгубов.

О 10:26 було відомо, що постраждали 13 осіб, а о 10:44 начальник ОВА повідомив, що поранень зазнали вже 14 людей.

"Одного чоловіка вдалося реанімувати, наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжуть боротися за його життя", – написав посадовець, пояснивши, чому спершу помилково повідомлялося про трьох загиблих.

На місцях працюють екстренні служби

Практично одночасно з Шевченківським росіяни вдарили й по Індустріальному району облцентру. На місці удару спалахнула пожежа, люди, за попередніми даними, не постраждали.

До того росіяни атакували Основ'янський район. Удар там зафіксовано ще до 9 ранку, деталі щодо наслідків не повідомлялися.

О 10:49 в ОВА повідомили, що у Шевченківському районі було не одне влучання. За іншою адресою внаслідок ворожого удару пошкоджено три автомобілі.

Пошкоджено автомобілі

За попередніми даними, двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес.

Станом на 11:42 було відомо про 19 постраждалих у місті. З них, за словами Синєгубова, 12 зазнали поранень, 5 – гострої реакції на стрес. Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані.

"На місцях влучань працюють усі наші профільні служби. Зокрема, було завдано удару по енергетичній системі. Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки й відновити постачання критично важливих послуг для населення", – наголосив начальник ОВА

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Росія атакувала Харків "Бандеролями". Унаслідок атаки обвалився цілий б ід'їзд багатоквартирного житлового будинку, загинули та отримали поранення люди.