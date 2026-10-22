Росія атакувала Харківщину: загинула жінка, серед постраждалих – діти

У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Харківщину. Під удар потрапило село Лиманівка Лозівського району.

Внаслідок обстрілу загинула 42-річна жінка, також є постраждалі, серед яких діти. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Що відомо

У ніч на 22 жовтня російська окупаційна армія вбила 42-річну жительку с. Лиманівка, що на Харківщині. Також внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких хлопчики 13 і 10 років.

"42-річна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу в с. Лиманівка Лозівського району. Ще четверо людей постраждали, серед яких 13-річний та 10-річний хлопчики", – зазначив Синєгубов.

Постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.

Обстріли Харкова цієї ночі

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків. Так, цієї ночі загарбники завдали ударів дронами по Слобідському та Основʼянському районах міста, зазначив Синєгубов. Постраждалих, на щастя, немає.

Він зазначив, що внаслідок атаки у Слобідському районі спалахнула господарча споруда, пошкоджено також приватні будинки.

В Основʼянському районі Харкова пошкоджено магазин, 4 автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку.

О 6.47 начальник Харківської ОВА повідомив про ще один ворожий удар БпЛА, який стався в Холодногірському районі міста і припав на стоянку вантажних автомобілів.

"Влучання на територію стоянки вантажних автомобілів. Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих", – написав Синєгубов.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є постраждалі та руйнування. Окупанти вдарили по Києву в кілька хвиль, пролунало понад 10 вибухів.