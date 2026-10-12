Росія атакувала Київ балістикою без оголошення тривоги: перші подробиці

Увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці – щонайменше шість – пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Про те, що в місті було гучно, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Тривогу в столиці дали о 22:09.

Тривога в Києві. Джерело: alerts.in.ua

За даними моніторингових каналів, не було навіть інформації про запуски ракет противником, тому тривогу оголосили запізно.

Почалися дискусії щодо того, що це нібито може бути повʼязано з припиненням передачі Україні розвідданих. Однак монітори і колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відкинули таку можливість.

"Не розносьте про балістику і відсутність тривоги через те, що "забрали розвіддані". Не відповідає дійсності", – заявив Коваленко.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що це вже не перший випадок, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів.

"Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", – закликав він.

Наслідки атаки

У Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури, повідомив Кличко.

У Деснянському районі зафіксовано влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Дарницькому районі Києва ввечері в понеділок, 12 жовтня, російський дрон-камікадзе пошкодив 25-поверховий житловий будинок. За попередньою інформацією, загинули двоє мирних жителів, постраждали щонайменше 11 осіб.