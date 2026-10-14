Росія атакувала Луцьк: загинуло троє людей, десять поранено. Відео

У середу, 14 жовтня, російські війська завдали удару по Луцьку. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

Відомо про трьох загиблих та десятьох постраждалих. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

РФ продовжує терор

Інформацію про російський удар посадовець опублікував о 12:20. За його словами окупанти атакували місто реактивним "Шахедом".

"На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку. Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Романюк додав, що 2 поранених перебувають у важкому стані. Також він не виключив, що в атакованому павільйоні також були люди.

На місці влучання працюють усі екстрені служби, а вогнеборці локалізують загоряння.

Пост. Джерело: Скриншот

Станом на 13:22 Романюк повідомив, що пожежу вдалося приборкати, а на місці події постраждали семеро осіб.

Крім того, уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. За попередніми даними, травмувалися двоє людей. Пожежі в будинку, на щастя, не виникло.

"Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби", – наголосив посадовець.

Станом на 13:45 через влучання уламків безпілотника в гуртівню "Єврогурт" відомо про загибель трьох людей.

"Двоє осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні. Ще 10 травмовано. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків", – заявив Романюк.

Нагадаємо, 13 жовтня російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Відомо про 30 постраждалих.

Як писав OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по Києву. Під атакою опинилися об'єкти енергетики. Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі. Також відомо про постраждалих та загиблих.