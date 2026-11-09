Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей. Фото

Удень понеділка, 9 листопада, російські війська завдали удару по Одесі. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкт інфраструктури.

Внаслідок дій окупантів загинули троє людей, ще троє осіб постраждали. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак та глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеса знову опинилася під ударом РФ

Про російський обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура міста, Лисак повідомив близько 10:00. Подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", – написав він.

Вже об 11:49 стало відомо трьох загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – зазначається у повідомленні.

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Зі свого боку Кіпер уточнив, що під час чергового російського удару постраждало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків та шкіл. На об'єкті виникла пожежа, триває ліквідація.

"Чергова ворожа атака забрала життя трьох людей в Одесі. Серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу", – зазначається у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки

На місці удару працюють профільні служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та уточнюють наслідки атаки.

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У коментарі "Суспільному" речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба додала, що внаслідок російської атаки загинули жінки віком 35 та 36 років і 47-річний чоловік.

Ще одна 37-річна жінка дістала осколкове поранення. Вона перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Станом на 13:50 кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

"Ще двоє постраждалих звернулися за медичною допомогою після ворожої атаки. Це чоловіки віком 41 та 46 років. Таким чином кількість постраждалих зросла до трьох", – написав Олег Кіпер.

Росіяни вдарили по Одесі

Згодом посадовець додав, що внаслідок чергової атаки російських військ спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Співробітники ДСНС врятували двох людей", – написав він.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки ворожої атаки

Нагадаємо, Росія 9 листопада, завдала чергового удару по Києву. В Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння на території парковки, а на Троєщині – біля школи.

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю, 8 листопада, увечері, військові РФ дронами атакували Кременчук що на Полтавщині. Відомо про сімох постраждалих, зокрема тяжкі травми отримав 16-річний хлопець.