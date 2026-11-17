Росія атакувала Одещину: є пошкодження, постраждала людина

У ніч на 17 листопада 2026 року російські окупанти завдали чергової серії ударів по Одеській області. Основний удар був зосереджений на південній частині регіону.

Унаслідок обстрілу зафіксовано численні руйнування та перебої з електроенергією. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

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