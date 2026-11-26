Росія атакувала Одесу та передмістя: є загиблий

Вдень 26 листопада російські окупанти атакували Одесу та передмістя. Внаслідок обстрілу загинув 70-річний чоловік.

Пошкоджено також об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо

Російські окупанти знову обстріляли Одесу, вбивши 70-річного чоловіка. Медики боролися за його життя, проте врятувати його не вдалося.

"На жаль, внаслідок російського удару загинув 70-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – написав Кіпер.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння.

Наразі на місцях обстрілу працюють екстрені та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 25 листопада російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі.