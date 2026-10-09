Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі
Рятувальник на місці ворожог...
Джерело: ДСНС
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Росія продовжує тероризувати Харківщину. Вранці 9 жовтня ворог атакував передмістя облцентру.
Постраждали три жінки. Про атаку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Що відомо про атаку
Про удари ворога по передмістю Харкова Синєгубов повідомив о 09:19.
"Ворог атакував передмістя Харкова. Попередньо, є постраждалі. Бригади медиків уже працюють на місці. Встановлюємо всі обставини", – написав посадовець.
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Станом на 09:35 було відомо, що поранень зазнали три жінки: вони отримують медичну допомогу.
Скриншот повідомлення
Місцеві пабліки писали, що місто Росія атакує "Бандеролями".
Вже після повідомлення Синєгубова про атаку, о 09:26 у Повітряних силах повідомили про БпЛА на Харків з півночі.
Скриншот повідомлення
А про "Бандеролі", якими росіяни атакували місто та область, у ПС повідомляли незадовго до 9 години ранку.
Скриншот повідомлень
Як повідомляв OBOZ.UA, 5 жовтня Росія вдарила по Харкову КАБами. Тоді ворог влучив у житловий будинок у Слобідському районі міста, відомо про шістьох загиблих людей і 59 поранених.
Того ж дня окупанти атакували дроном заправку в Київському районі міста.
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