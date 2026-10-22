Росія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родина

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у приватний будинок. Атака забрала життя двох людей – подружжя, яке перебувало в оселі.

Внаслідок російського обстрілу загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Про це повідомляє очільник Запорізькоїобласної військової адміністрації.

"Росія вбила родину своїм ударом", – повідомив він.

Запоріжжя. Джерело: DeepState.

Удар припав на приватну житлову забудову міста. Внаслідок влучання будинок зазнав пошкоджень. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула молода жінка, ще двоє людей, зокрема, дитина, зазнали поранень.