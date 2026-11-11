Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Російські війська вдень у середу, 11 листопада, запустили реактивний "Шахед" по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки дві людини загинули, троє (зокрема дитина) постраждали.

Про ворожий обстріл повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. Ударний БпЛА влучив у дорожнє покриття, уточнили пресслужби ДСНС та Національної поліції.

На місці працювали екстрені служби. Джерело: пресслужба ДСНС

Що відомо про наслідки обстрілу

Внаслідок удару реактивного безпілотника загорівся цивільний легковий автомобіль. Всередині транспортного засобу перебували водій і пасажир. Вони загинули на місці інциденту.

Окрім цього, було пошкоджено інші автомобілі. Вибухова хвиля потрощила вікна у житловій багатоповерхівці неподалік. Рятувальники обстежили пошкоджені квартири, а також оперативно ліквідували пожежу.

Потерпілих троє: поранення склом отримав чоловік, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Усі отримали необхідну медичну допомогу; також людей підтримували психологи ДСНС.

Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху. Джерело: пресслужба Нацполу

Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху. Джерело: пресслужба Нацполу

Машина загорілася. Джерело: пресслужба Нацполу

Жертвами ворожої атаки стали дві особи. Джерело: пресслужба Нацполу

Люди загинули на місці обстрілу. Джерело: пресслужба Нацполу

Ще три особи постраждали. Джерело: пресслужба Нацполу

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