Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото
Російський дрон атакував Харків.
Джерело: пресслужба ДСНС
Російські війська вдень у середу, 11 листопада, запустили реактивний "Шахед" по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки дві людини загинули, троє (зокрема дитина) постраждали.
Про ворожий обстріл повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. Ударний БпЛА влучив у дорожнє покриття, уточнили пресслужби ДСНС та Національної поліції.
На місці працювали екстрені служби.
Джерело: пресслужба ДСНС
Що відомо про наслідки обстрілу
Внаслідок удару реактивного безпілотника загорівся цивільний легковий автомобіль. Всередині транспортного засобу перебували водій і пасажир. Вони загинули на місці інциденту.
Окрім цього, було пошкоджено інші автомобілі. Вибухова хвиля потрощила вікна у житловій багатоповерхівці неподалік. Рятувальники обстежили пошкоджені квартири, а також оперативно ліквідували пожежу.
Потерпілих троє: поранення склом отримав чоловік, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Усі отримали необхідну медичну допомогу; також людей підтримували психологи ДСНС.
Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху.
Джерело: пресслужба Нацполу
Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху.
Джерело: пресслужба Нацполу
Машина загорілася.
Джерело: пресслужба Нацполу
Жертвами ворожої атаки стали дві особи.
Джерело: пресслужба Нацполу
Люди загинули на місці обстрілу.
Джерело: пресслужба Нацполу
Ще три особи постраждали.
Джерело: пресслужба Нацполу
Багатоповерхівка в Харкові,...
Джерело: пресслужба ДСНС
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Наслідки російського дронового удару.
Джерело: пресслужба ДСНС
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Джерело: пресслужба ДСНС
РФ атакувала Харків 11 листопада 2026 року.
Джерело: пресслужба ДСНС
Як писав OBOZ.UA, вдень 11 листопада РФ завдала ударів по Полтаві й області. У місті зафіксовано влучання на території приватного підприємства, де виникла пожежа; також пошкоджень зазнав житловий будинок. Ще один ворожий БпЛА влучив в об'єкт інфраструктури в Карлівській громаді.
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