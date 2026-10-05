Росія атакувала Україну понад 200 БпЛА, сили ППО збили 172 цілі: наслідки в областях. Фото та відео

У ніч проти 5 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 205 дронів різних типів.

Сили ППО знешкодили 172 цілі, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Російська атака у ніч проти 5 жовтня

У ніч проти 5 жовтня (з 18:00 04 жовтня) противник атакував 205 ударними БпЛА – "Шахедами" (49 із них – реактивні), "Герберами", ракетами-дронами типів "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані Донецьк та Гвардійське у Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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Наслідки ворожих ударів

Одеська область

Регіон цієно ночі перебував під масованою атакою ворога. Ударів росіяни завдавали по промисловій і портовій інфраструктурі, а також по дачному сектору.

На місцях влучань виникли масштабні пожежі. Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено.

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Минулося без постраждалих. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині росіяни майже 20 разів атакували дронами три райони.

У Нікопольському били по райцентру, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджено адмінбудівлю.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок ворожої атаки сталася пожежа.

У Синельниківському районі противник бив по Васильківській та Дубовиківській громадах. Понівечені приватні оселі, сільгосптехніка.

Харківська область

Під ракетним ударом уночі опинився Індустріальний район Харкова.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автівки та сміття.

Пошкоджено житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі.

Росіяни вбили одну людину і поранили ще шістьох.

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

Миколаївська область

Вдень 4 жовтня вдень росіяни атакували Миколаїв ракетами "Бандероль".

Постраждав 58-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджено складські приміщення та три автомобілі.

Полтавська область

Надвечір 4 жовтня у Кременчуцькому районі ворожий БпЛА вдарив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів.

Як повідомляв OBOZ.UA, радник президента з питань технологій Сергій Бескрестнов закликав жителів Києва під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він також розповів про встановлення у столиці автоматичних турелей для боротьби з реактивними "Шахедами".