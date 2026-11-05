Росія атакувала Вінниччину: сталась пожежа, є постраждалі

Вдень 5 листопада окупаційна армія Росії завдала ударів по Вінницькій області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Поранення середнього ступеня тяжкості отримали троє мирних жителів. Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

Наслідки обстрілу

За інформацією міського голови Сергія Моргунова, зафіксовано влучання на території громади, суміжної з Вінницею. На місці атаки виникла пожежа. Працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

До однієї з лікарень міста доправили двох людей у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Місцеві жителі в соціальних мережах повідомили, що після вибухів в одному з районів Вінниці здійнявся стовп диму. Моніторингові канали повідомляли, що російські війська застосували для удару по регіону реактивні безпілотники "Герань-5".

Росіяни атакували Вінницю. Джерело: Скриншот

О 12:23 начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що кількість постраждалих зросла до трьох.

В одному з міст регіону внаслідок удару загорілися дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

В іншому населеному пункті вогонь пошкодив 11 автомобілів. Чотири транспортні засоби згоріли повністю, ще сім зазнали пошкоджень.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених унаслідок російської атаки. Відповідні служби продовжують ліквідовувати її наслідки.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю атаки ворога стала логістична інфраструктура столичного регіону.

Крім того, 5 листопада російська окупаційна армія продовжила тероризувати Дніпропетровську область обстрілами. Наслідки ворожих атак зафіксовано в місті Дніпро та Самарі.

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.