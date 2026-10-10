Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Житомирщині: сталася пожежа, є постраждалий

Уночі 10 жовтня російські війська атакували Житомирщину. У Коростенській громаді під ворожим ударом опинилася залізнична інфраструктура.

Постраждала людина. Про наслідки атаки розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

Ударів по Коростенській громаді ворог завдав серед ночі.

Били загарбники по залізничній інфрастуктурі.

"Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Роботи ускладнювались через постійну загрозу можливого нанесення повторних ударів", – розповів Бунечко.

За його словами, внаслідок російських ударів постраждала одна людина.

Потерпілому медики надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

До ліквідації наслідків пожежі залучалися 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Рятувальники на місці ворожо... Розгорнути

Рятувальники на місці ворожо... Розгорнути

Рятувальники на місці ворожо... Розгорнути

Рятувальники на місці ворожо... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, близько 5 години ранку 10 жовтня російські війська вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Зруйновано та пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, а також нежитлові споруди.

В одній п'ятиповерхівці внаслідок прямого влучання зруйновано цілий під'їзд.

Станом на 9 годину ранку повідомлялося про щонайменше 7 загиблих та 10 постраждалих. Черед жертв ворожої атаки – троє дітей. І це – не остаточні дані: на місцях рятувальники на той момент ще шукали людей під завалами.