Росія атакувала залізничну станцію на Сумщині: троє постраждалих

Протягом доби російська окупаційна армія масовано атакувала Сумську область. У Кролевецькому районі ціллю удару стала залізнична станція.

Унаслідок обстрілів поранення дістали мирні жителі. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, унаслідок російських обстрілів території області за добу постраждали мирні жителі. Протягом доби з ранку 20 листопада до ранку 21 листопада 2026 року російські війська здійснили 45 обстрілів по 26 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Більше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Пошкоджено приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, будинки, господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі.

Як повідомляє "Суспільне", у місті Кролевець ціллю удару став вокзал. Голова Кролевецької громади Віктор Лехман підтвердив, що влучання було по залізничному вокзалу. Поранено 44-річного та 40-річного чоловіків і 37-річну жінку.

Окупанти атакували вокзал. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. Унаслідок атаки є загиблі. Поранення дістали понад 50 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 21 листопада російські війська знову атакували Запоріжжя. Під удар потрапив один із міських дитячих садків, також спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Травмувалася одна людина.