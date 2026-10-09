Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Надранок 9 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Ворог бив по житловій забудові, один з прильотів стався біля багатоповерхівки, інший – біля закладу позашкільної освіти.

Загинув чоловік, семеро людей поранені, серед них – дитина. Про наслідки атаки повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про ворожу атаку на Запоріжжя

Щонайменше шість ударів завдав ворог по облцентру вранці у п'ятницю.

Станом на 06:40 було відомо про одну жертву. За даними Ради оборони Запоріжжя, загинув 50-річний чоловік.

На цю ж годину повідомлялося про щонайменше п'ятьох поранених. Серед них – дитина.

"Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога", – писав Семікін.

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Трохи більше ніж за десять хвилин потому він також показав світлини з розбомбленої квартири, зазначивши: "Парамедики разом із рятувальниками надали допомогу пораненій жінці у постраждалій від ворожої атаки багатоповерхівці. Її стан не тяжкий. Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги".

Одна з пошкоджених квартир

Одна з пошкоджених квартир

Також Семікін показав руйнування, яких зазнав внаслідок ворожого удару міський аклад позашкільної освіти.

Заклад позашкільної атаки у... Розгорнути

Заклад позашкільної атаки у... Розгорнути

Заклад позашкільної атаки у... Розгорнути

Заклад позашкільної атаки у... Розгорнути

Станом на 07:17 кількість постраждалих зросла до семи людей.

"Російські керовані авіабомби зруйнували та пошкодили житлові будинки. На жаль, одна людина загинула. Ще сім, у тому числі, дитина дістали поранень", – написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Перше офіційне повідомлення про удар по Запоріжжю з'явилося о 05:24.

"Ворог вдарив по житловому будинку в Запоріжжі", – писав тоді Семікін.

Невдовзі інформацію уточнили: приліт стався поблизу багатоповерхівки.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ворог також бив по Запоріжжю. У місті пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина.