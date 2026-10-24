Росія атакувала житловий будинок у Синельниковому на Дніпропетровщині: троє людей загинули, багато поранених. Фото
Наслідки російського обстріл...
Джерело: Пресслужба Дніпропетровської ОДА (ОВА)
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У місті Синельникове Дніпропетровської області в суботу, 24 жовтня, пролунали вибухи. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку, внаслідок чого загинули три особи.
Ще щонайменше восьмеро (зокрема дитина) отримали поранення. Про це повідомив очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового будинку розгорілася пожежа. Також понівечено магазин та автівки.
Станом на 20:00 було відомо про трьох жертв обстрілу. Вісім жирних жителів постраждали, серед них – 11-річна дівчинка. Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання допомоги. 50-річна жінка та 70-річний чоловік – у тяжкому стані.
Повідомлення начальника обла...
Джерело: Скриншот Telegram
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Додамо, що в суботу в Українській громаді Синельниківського району через ще одну атаку БпЛА горів приватний будинок. Про це інформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Синельникове, адміністративн...
Джерело: Скриншот Google Maps
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Як раніше писав OBOZ.UA, 24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій і Дергачах (Харківська область). Внаслідок ворожих атак є загиблий і постраждалі.