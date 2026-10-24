Росія атакувала житловий будинок у Синельниковому на Дніпропетровщині: троє людей загинули, багато поранених. Фото

У місті Синельникове Дніпропетровської області в суботу, 24 жовтня, пролунали вибухи. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку, внаслідок чого загинули три особи.

Ще щонайменше восьмеро (зокрема дитина) отримали поранення. Про це повідомив очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового будинку розгорілася пожежа. Також понівечено магазин та автівки.

Станом на 20:00 було відомо про трьох жертв обстрілу. Вісім жирних жителів постраждали, серед них – 11-річна дівчинка. Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання допомоги. 50-річна жінка та 70-річний чоловік – у тяжкому стані.

Повідомлення начальника обла... Джерело: Скриншот Telegram Розгорнути

Додамо, що в суботу в Українській громаді Синельниківського району через ще одну атаку БпЛА горів приватний будинок. Про це інформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Синельникове, адміністративн... Джерело: Скриншот Google Maps Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, 24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій і Дергачах (Харківська область). Внаслідок ворожих атак є загиблий і постраждалі.