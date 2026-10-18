Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі

У неділю ввечері, 18 жовтня, Росія знову атакує Україну різними видами озброєння. Зокрема, у Києві стало відомо про обстріл балістикою.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Наразі є інформація про те, що у столиці пролунали вибухи. В КМВА повідомили, що одна людина загинула, є постраждалі. Інші деталі удару ще уточнюються.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога", – розповіли в КМВА.

Цю інформацію також підтвердив столичний мер Відалій Кличко. Раніше він повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю та заклади освіти.

Станом на 23:39 повідомлено про відбій повітряної тривоги у столиці.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", – йдеться в повідомленні КМВА.

Пізно ввечері у суботу, 17 жовтня, в Полтаві було чутно гучні вибухи. У цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Через удар російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще чотири – були поранені.

Нагадаємо, 18 жовтня російська терористична армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Мішенню ворога стали житлові будинки. В результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки.