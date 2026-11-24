Блог | Росія бомбила нас і до Кримського мосту. Тепер просто отримує здачі

Удари по НПЗ і ВПК Росії.

Росіяни дуже люблять розповідати, що кожна їхня масована атака по Україні – це "помста" за щось.

Останні удари по Києву та західній частині Україні? Це вам за Кримський міст!

Серйозно? Ви реально в це вірите?

Близько сотні крилатих ракет, десятки балістичних, сотні дронів. І все це, за вашою логікою, підготували за два дні після удару по мосту?

Підняли стратегічну авіацію, підготували ракети, літаки, пускові установки, кораблі, спланували маршрути, скоординували сотні засобів ураження.

І все за 48 годин? Ну звісно.

Тільки є одна маленька проблема з цією логікою.

Росіяни готують наступну атаку ще тоді, коли не закінчилася попередня.

Вони били по Україні до ударів по Кримському мосту. Били до наших атак на НПЗ. Били, коли ми взагалі не мали можливості діставати до їхньої території.

І продовжували б бити, навіть якби ми не зробили жодного пострілу у відповідь.

Це не помста. Це не відплата. Це звичайна російська стратегія ведення війни.

І знаєте, що насправді змінилося?

Не російські наміри. Не їхня жорстокість. І точно не їхня любов до "мирних переговорів".

Змінилася наша здатність бити у відповідь.

Раніше було так:

Вони запускали ракети – ми бігли в укриття.

Вони нищили нашу енергетику – ми сиділи без світла.

Вони били по наших містах – ми рахували загиблих, розбирали завали й чекали наступного удару.

Ми терпіли. Стискали зуби. Сподівалися на диво.

Що в них закінчаться ракети. Що санкції нарешті спрацюють. Що хтось прийде й зупинить це божевілля.

А вони тим часом спокійно готували наступну атаку.

А тепер усе інакше.

Тепер вони запускають ракети – а потім самі чують вибухи на своїй території.

Тепер вони б’ють по нашій енергетиці – а їхні НПЗ теж горять.

Тепер вони планують удари по наших містах – а ми маємо можливість діставати до їхніх військових заводів, складів, аеродромів та інших об’єктів, які забезпечують цю війну.

Раніше війна, яку вони принесли до нас, майже не торкалася їхнього тилу. Тепер вона повертається туди, звідки прийшла.

І найголовніше: ми більше не сидимо й не чекаємо, поки в Росії раптом закінчаться ракети чи прокинеться совість.

Ми отримали можливість самі впливати на їхню здатність вести цю війну.

Це не означає, що російські атаки припиняться завтра. Але це означає, що завдавати ударів без наслідків для власної військової машини їм стає дедалі складніше.

Ось що змінилося. Не їхні наміри. Наші можливості.

І саме це – нова реальність, до якої росіянам доведеться звикати.

Тому не треба розповідати казки про "помсту за Кримський міст", "відплату за НПЗ" чи чергові "удари у відповідь".

Росія бомбила нас тоді, коли ми ще не могли дістати до неї.

Росія бомбить нас і тепер, коли ми вже можемо відповідати.

Різниця лише в тому, що раніше наслідки цієї війни відчували переважно ми.

А тепер їх дедалі частіше відчувають і ті, хто цю війну веде.

Росія бомбить нас не тому, що ми їй відповідаємо.

Ми їй відповідаємо тому, що вона нас бомбить.

І ніяк не навпаки.