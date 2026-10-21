Росія часто заявляє про "успіхи" на полі бою, але їх немає, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія регулярно повідомляє про нібито успішні операції на фронті, хоча у 2026 році не має реальних успіхів. За його словами, російська сторона намагається тиснути на Україну, зокрема за допомогою масованих атак дронами та балістичними ракетами.

Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного шляху завершення війни, але не збирається відмовлятися від власних територій. Про це Зеленський сказав в ефірі американського телеканалу Fox News.

Зеленський заявив про відсутність успіхів РФ на фронті

За словами Зеленського, Росія не вперше заявляє про успішні операції на полі бою, однак такі твердження не відповідають дійсності.

"Це вже не перший раз, коли вони (росіяни – ред.) заявляють про проведення успішних операцій на полі бою. У 2026 році у них немає успіхів. Вони не виграють на полі бою, тому хочуть використати будь-який тиск, щоб витіснити нас з нашої ж землі. Це не є справедливим", – сказав президент.

Він також зазначив, що російська сторона використовує масовані атаки іранських дронів, балістичних ракет та інших засобів, щоб створювати хаос в Україні.

Зеленський наголосив, що українці втомилися від війни й хочуть якнайшвидше її завершити. Водночас, за його словами, люди не можуть просто залишити свої землі та домівки.

Зеленський підтримав ідею припинення вогню

Президент України заявив про готовність перейти до дипломатичного шляху врегулювання війни. Він підтримав ідею припинення вогню, запропоновану президентом США Дональдом Трампом.

"Ми говоримо про те, щоб залишатися на місцях, там, де зараз стоїмо. Давайте перейдемо на шлях дипломатії. Є гарна ідея про припинення вогню, яку запропонував президент Трамп, і я її підтримую. Вважаю, що нам треба почати там, де ми стоїмо зараз, і перейти на дипломатичний шлях. І тоді, на тактичному рівні, ми знайдемо шлях щодо мирного плану тощо. Це важливо", – зазначив Зеленський.

Він додав, що для України надзвичайно важливо отримати гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію в майбутньому.

"Мир, але з гарантіями безпеки, які не дадуть жодного шансу будь-якому агресору у майбутньому повернутися з агресією. Це головне для нашого народу", – заявив президент.

Мирну угоду можуть винести на референдум

За словами Зеленського, у разі досягнення мирної угоди український парламент має підтримати проведення референдуму, на якому громадяни вирішуватимуть, чи схвалювати її.

Водночас перед цим необхідно провести переговори між сторонами. Президент вважає, що найкращим варіантом буде тристоронній формат за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та російського лідера. Він також зазначив, що бажаною була б участь європейських партнерів.

"Але перед цим ми повинні проводити перемовини між сторонами. Важливо проводити перемовини. Тристоронній шлях є найкращим – президент Трамп з його лідерством, я і російський лідер. Краще було б і з європейцями, але мінімум утрьох", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що відкритий до переговорів у будь-якому форматі та щодо будь-яких питань, зокрема чутливих територіальних питань, які можуть виникнути між Україною та Росією.

"Я завжди казав, що відкритий до перемовин у будь-якому форматі і щодо будь-яких питань, але не говоріть про нас без нас", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту може стати першим кроком до завершення війни. Водночас для тривалого миру важливо не допустити відновлення російської агресії після припинення вогню.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський назвав три складові гарантій безпеки, які могли б допомогти забезпечити припинення вогню в Україні. Йдеться про українську армію, Європейський Союз і НАТО.