Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження

Росія готує низку інформаційно-психологічних операцій, пов'язаних із ситуацією в окупованих Олешках на Херсонщині. Зокрема, окупанти змушуватимуть мешканців міста на відео звинувачувати в гуманітарній катастрофі Україну.

Неодмінною частиною продукту окупаційного "відеопродукту" мають бути подяки жителів міста Олешки на адресу держави-агресорки та її армії. Про наміри ворога дізналися у Службі безпеки України.

Росія готує ІПСО щодо Олешків

В СБУ попередили, що РФ нині активно готує низку ІПСО щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках. Дані про це отримала контррозвідка Служби.

Згідно з оперативною інформацією, окупанти в одному з російських підрозділів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю з жителями тимчасово захопленого міста.

"На цих роликах, за задумом противника, місцеві мешканці обов’язково мають: звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста; дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави; висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Олешки на мапі бойових дій. Джерело: DeepState

Реалізувати ІПСО окупанти планують до початку листопада цього року.

В СБУ підкреслили, що ворог намагається компенсувати відсутність успіхів на полі бою активізацією роботи в українському тилу: зусилля ворога, спрямовані на підрив психоемоційного стану українців та дестабілізацію ситуації всередині країни значно зросли.

Аби не дати ворогові досягти бажаного, в СБУ закликали українців:

критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;

не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;

ворожих чи проросійських телеграм-каналів; н е поширювати неперевірені дані;

неперевірені дані; використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.

Військові показали, як нині... Джерело: Скриншот з відео Розгорнути

"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ затримала ворожого агента.. Зловмисник коригував російські удари по Києву у вересні.