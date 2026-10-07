Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження
Військові показали, як нині...
Джерело: Скриншот з відео
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Росія готує низку інформаційно-психологічних операцій, пов'язаних із ситуацією в окупованих Олешках на Херсонщині. Зокрема, окупанти змушуватимуть мешканців міста на відео звинувачувати в гуманітарній катастрофі Україну.
Неодмінною частиною продукту окупаційного "відеопродукту" мають бути подяки жителів міста Олешки на адресу держави-агресорки та її армії. Про наміри ворога дізналися у Службі безпеки України.
Росія готує ІПСО щодо Олешків
В СБУ попередили, що РФ нині активно готує низку ІПСО щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках. Дані про це отримала контррозвідка Служби.
Згідно з оперативною інформацією, окупанти в одному з російських підрозділів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю з жителями тимчасово захопленого міста.
"На цих роликах, за задумом противника, місцеві мешканці обов’язково мають: звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста; дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави; висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора", – йдеться у повідомленні.
Олешки на мапі бойових дій.
Джерело: DeepState
Реалізувати ІПСО окупанти планують до початку листопада цього року.
В СБУ підкреслили, що ворог намагається компенсувати відсутність успіхів на полі бою активізацією роботи в українському тилу: зусилля ворога, спрямовані на підрив психоемоційного стану українців та дестабілізацію ситуації всередині країни значно зросли.
Аби не дати ворогові досягти бажаного, в СБУ закликали українців:
- критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;
- не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;
- не поширювати неперевірені дані;
- використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
Військові показали, як нині...
Джерело: Скриншот з відео
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"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", – підсумували у відомстві.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ затримала ворожого агента.. Зловмисник коригував російські удари по Києву у вересні.
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