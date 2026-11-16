Росія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозу

Росія не відмовилася від намірів атакувати енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру України. Київ вже кілька днів отримує інформацію про підготовку чергового ворожого удару.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. Він додав, що Україна очікує від міжнародних партнерів посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових боєприпасів і ракет.

"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає. Вони не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури", – поінформував Ігнат.

Партнери мають посилити захист українського неба

За словами речника Повітряних сил, Україна розраховує на додаткову військову допомогу від партнерів для посилення протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про боєприпаси для зенітних гармат і авіації, а також ракети малої та середньої дальності.

Нагадаємо, під час традиційного вечірнього звернення до українців президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська обирають окремі регіони України як основні цілі для ударів і протягом кількох діб зосереджують атаки на їхній енергетичній інфраструктурі. Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131, а також на Київщині, Житомирщині та Сумщині.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Москва прагне зробити нестерпним життя українців, при цьому на фронті агресор практично не має успіхів, хоча й зазнає рекордних втрат.