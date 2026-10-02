Росія готується посилити атаки на чотири українських міста: які загрози

Росія готується посилити повітряні атаки на Київ, Харків, Одесу та Львів, щоб із настанням зими ізолювати ці міста від решти України. Серед потенційних об'єктів ударів також називають ядерні об'єкти.

Про це пише Financial Times із посиланням на президента України Володимира Зеленського та українських і європейських посадовців, ознайомлених із розвідувальними даними. За словами співрозмовників видання, Москва прагне посилити тиск на Київ, щоб домогтися поступок щодо своїх вимог на початку 2027 року.

За оцінкою української розвідки, головними напрямками російських атак є Київ, Харків та Одеса. Водночас у російському плані фігурує і Львів – важливий логістичний вузол поблизу польського кордону, повідомили FT українські та європейські посадовці у сфері безпеки.

Росія планує завдавати ударів по ядерних об'єктах, щоб від'єднати їх від енергомережі. Таким чином Кремль прагне посилити тиск на Київ і домогтися поступок щодо своїх вимог на початку 2027 року.

Іншою складовою цього плану може стати створення нового потоку українських біженців до Європейського Союзу. Посадовці побоюються, що великий приплив людей збільшить навантаження на країни, де зростають антимігрантські настрої.

Зеленський розповів FT, що українська розвідка отримала дані про наказ Володимира Путіна скасувати обмеження, які діяли під час попередніх повітряних кампаній. За словами президента, ці розвіддані, зокрема, містили перехоплені повідомлення кремлівських посадовців.

"Він сказав, що тепер правил немає", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Путін віддав цей наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву. Під час цих атак, зокрема, були уражені школи, лікарні та центри обробки даних.

За словами президента, мета ударів полягає не лише в руйнуванні інфраструктури. Росія також прагне тиснути на людей, залякувати цивільних, змушувати їх залишати міста та послаблювати здатність України продовжувати війну.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна перехопила російський документ із планом масштабних ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі напередодні зими. За даними The New York Times, у ньому йдеться про удари по підстанціях, гідроелектростанціях, обладнанню поблизу атомних електростанцій, а також об'єктах водопостачання. Київ, Харків та Одеса названі серед основних цілей.

Згідно з описаним у документі сценарієм, постачання електроенергії та тепла до цих міст може скоротитися на 90%, а робота каналізаційних систем – зазнати серйозних порушень. Водночас наразі невідомо, чи буде цей план реалізований у заявленому масштабі.