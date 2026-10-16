Росія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYT

Країна-агресорка Росія розраховує за допомогою масованих повітряних ударів вивести з ладу енергетичну інфраструктуру Києва, Харкова та Одеси. Для позбавлення цих міст електроенергії, води й опалення Москві може знадобитися близько місяця інтенсивних обстрілів.

Зі свого боку українська сторона зазначила, що виснажена протиповітряна оборона та пошкоджені енергетичні об’єкти ускладнять захист нашої країни напередодні зими. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Плани агресора на зиму

Росія, ймовірно, розраховує змусити Україну до капітуляції за допомогою масованих повітряних ударів. На тлі ослаблення української ППО та багаторічних пошкоджень інфраструктури Москва може сподіватися зламати опір країни цієї зими, завдавши масштабних руйнувань і спричинивши гуманітарну кризу.

З літа окупанти посилили атаки на військові об’єкти, промислові підприємства, енергетику та іншу інфраструктуру. Особливе занепокоєння викликає стан енергосистеми Києва, яка може не витримати нових ударів у холодний сезон. Ситуацію додатково ускладнює і загострення відносин між президентом Володимиром Зеленським та очільником Білого дому Дональдом Трампом.

"Росіяни завдають багато шкоди, намагаючись залякати українців перед зимою та змусити їх здатися. По суті, змусити їх капітулювати", – вважає старший директор Rasmussen Global, європейської політично-консалтингової фірми Гаррі Неделку.

Україна завдавала ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, однак Зеленський тимчасово призупинив ці атаки на вимогу Трампа, який прагнув повернути російську нафту на світовий ринок. Після цього, не отримавши очікуваних поступок, український президент заявив про відновлення ударів.

Київ, Харків та Одеса можуть залишитися без світла й тепла

Українські посадовці та аналітики визнають, що вплив українських атак на російську економіку не можна порівняти зі шкодою, якої Росія завдає Україні. І тут Москва має кілька переваг:

– українська ППО виснажена тривалими обстрілами та скороченням американської допомоги;

– російський арсенал ракет і дронів збільшився;

– енергетична інфраструктура України стала вразливішою.

Про наміри Москви свідчить перехоплений план російської атаки, який Україна передала європейським посадовцям. Копія цього документа потрапила до журналістів NYT.

"Згідно з планом, Росії знадобиться близько 70 балістичних ракет, 720 далекобійних безпілотників та 150 керованих бомб, щоб відрізати міста Київ, Харків та Одесу від водопостачання, електроенергії та опалення. Це приблизно та кількість балістичних ракет і безпілотників, які в середньому щомісяця проривають систему протиповітряної оборони України, згідно з аналізом даних Повітряних сил України, проведеним газетою Times", – йдеться у повідомленні.

Москва, ймовірно, розраховує за місяць масованих ударів зруйнувати енергосистему України, чого їй не вдалося досягти за чотири попередні зими і наслідки атак уже відчутні в Києві.

Однією з причин вразливості столиці є пошкодження трьох місцевих теплоелектроцентралей. До повномасштабної війни вони могли виробляти близько 1,3 ГВт електроенергії, але до цієї осені їхня потужність скоротилася приблизно до 500 МВт. Після російського удару балістичними ракетами по всіх трьох об’єктах їхня продуктивність тимчасово знизилася ще більше.

Через це Київ може увійти в зиму з обмеженими власними генерувальними потужностями та більшою залежністю від електроенергії з інших регіонів. Разом з тим Росія атакувала теплоелектростанцію та підстанції, через які до столиці надходить електрика. Енергетична аналітикиня Марія Цатурян розцінює ці дії як спробу повністю відрізати Київ від електропостачання.

"Якщо план нападу Росії буде успішним, Київ, Харків та Одеса втратять 90 відсотків своїх електроенергетичних потужностей, теплопостачання скоротиться на 90 відсотків, а також виникнуть серйозні перебої в системах водопостачання та каналізації", – наголосило видання.

Однією з причин впевненості Москви є дефіцит українських засобів ППО, зокрема американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Економічний тиск на Україну

Російські удари також послаблюють промисловість України. Зокрема, "Метінвест" був змушений зупинити найбільший завод після влучання 17 російських балістичних ракет. На підприємствах компанії працюють понад 36 тисяч людей, а її діяльність забезпечує значні податкові надходження до бюджету.

Україна неодноразово пропонувала обмежене перемир’я для захисту енергетичних об’єктів і портів. Однак, на думку представника Rasmussen Global, наразі немає підстав очікувати, що Росія погодиться припинити повітряні атаки, особливо напередодні зими.

"Єдиний козир, який у них є, щоб тиснути на українців, – це ці повітряні атаки", – сказав він.

Як писав OBOZ.UA, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко раніше заявив, що окупнати змінили тактику атак на українську енергосистему та перейшли від обстрілів підстанцій і генерації до цілеспрямованого знищення високовольтних ліній електропередачі. Агресор свідомо цілить у критично важливі ділянки магістральних ліній, де швидко організувати резервне живлення є технічно найскладнішим завданням.