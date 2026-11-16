Росія масовано атакує Україну балістикою: які міста потрапили під обстріл

Увечері в понеділок, 16 листопада, російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі та Умані.

Про рух ворожих цілей інформували Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Відомо, що росіяни запускали ракети з Курська, Брянська та Таганрога. Були застосовані, зокрема, "Циркон"/"Онікс-М" та північнокорейські KN-23.

Запоріжжя

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що ворог атакував обласний центр та критичну інфраструктуру міста. Було завдано щонайменше 6 ударів.

В ОВА повідомили, що під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури.

Київ

Мер Віталій Кличко повідомив, що, попередньо, були влучання в Північний та Південний мости в столиці.

Доповнюється...