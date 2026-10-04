Росія має до 700 балістичних ракет в запасі і тисячі інших ракет, – Зеленський

Росія має до 700 балістичних ракет у запасі, а також кілька тисяч інших ракет. Водночас країна-агресор щомісяця виробляє близько 130–140 балістичних ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Як Україна протидіє російському ракетному виробництву

"По нашим даним, у Росії десь до 700 ракет балістичних є запас, і кілька тисяч інших ракет. Це нам відома інформація, такий у них свій запас, резерв тощо. Де десь вони 130–140 ракет балістичних виробляють на місяць", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський під час... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

За словами Зеленського, протидіяти російському ракетному виробництву потрібно за допомогою санкцій, а також шляхом ураження місць виробництва та зберігання відповідних ракет і дронів. Він також зазначив, що Україна закликає США, Європейський Союз та інші країни перекривати ланцюжки постачання компонентів для російської зброї.

Росія збільшує частку реактивних "Шахедів"

Зеленський також розповів, що під час масованих атак Росія, на його думку, переходить від кількості до якості, зокрема збільшуючи частку реактивних "Шахедів".

"Масовані удари, ну, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть іти не в кількість, а в якість: переходити зі звичайних "Шахедів", максимально збільшувати відсоток реактивних. Це те, що ми бачимо", – сказав президент.

Володимир Зеленський під час... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

Він додав, що балістичні ракети залишаються викликом для України, водночас звичайні крилаті ракети українська сторона, за його словами, вже може збивати. Окремою проблемою Зеленський назвав реактивні "Шахеди" та залежність від компонентів, які наразі масово не виробляються в Україні.

Володимир Зеленський під час... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про успіхи України у боротьбі з реактивними "Шахедами". За його словами, українські винищувачі F-16 збивають близько 50–55% таких дронів, а в окремих випадках цей показник сягає 60%.

Як писав OBOZ.UA, Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет, значна частина яких містить компоненти іноземного походження. Зокрема, у ракеті РМ-48У розвідка виявила іноземну електронну компонентну базу, а також оприлюднила дані про обладнання, яке використовують російські підприємства.