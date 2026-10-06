Росія може збільшити швидкість реактивних дронів до 800-900 км/год: як буде протидіяти Україна

Росія може збільшити частку реактивних дронів у своїх ударах по Україні до 80%. Водночас у Повітряних силах прогнозують, що швидкість таких російських безпілотників може зрости з нинішніх близько 600 до 800–900 км/год.

Україна вже працює над засобами протидії таким цілям. Про це повідомляє заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко.

Частка реактивних дронів зростає

За словами Черевашенка, починаючи з липня кількість застосування Росією реактивних дронів зросла.

"Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих безпілотників на території України. На окремих напрямках – до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони", – зазначив він.

Україна розробляє дрони-перехоплювачі

Наразі Повітряні сили працюють із виробниками реактивних БпЛА-перехоплювачів.

"Наразі з нами комунікують близько 20 підприємств-виробників. На різній стадії готовності своїх виробів. У Повітряних силах організовано експериментальні райони, в яких застосовуються ці БпЛА в бойових умовах", – пояснив Черевашенко.

За його словами, 14 компаній уже мають певні продукти та вийшли на тестові польоти. Із них шість компаній мають результати зі знищення реактивних дронів.

Водночас три компанії мають результати, які можна вважати перспективними засобами.

Швидкість дронів може зрости до 900 км/год

Наразі швидкість російських реактивних дронів становить близько 600 км/год.

У Повітряних силах прогнозують, що вона може зрости до 800–900 км/год.

"Поки таких не було, але ми прогнозуємо", – сказав Черевашенко.

Нагадаємо, у Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для посилення захисту столиці від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські прикордонники вже використовують автоматизовані турелі зі штучним інтелектом для знищення російських безпілотників. Система самостійно захоплює та супроводжує повітряну ціль, а оператору залишається обрати тип озброєння та відкрити вогонь.

Як писав OBOZ.UA, український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.