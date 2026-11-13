Росія намагається прискорити розгортання аналога Starlink: у ГУР розкрили подробиці

Росія намагається наростити темпи створення власної системи супутникового інтернету "Рассвет", яка має стати аналогом американської Starlink. Однак реалізація цього задуму супроводжується технічними труднощами: окупанти залежать від постачання іноземної електроніки, не можуть забезпечити вихід усіх апаратів на заплановану орбіту та продовжують працювати над створенням абонентського обладнання.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією воєнної розвідки, черговий запуск супутників, який Росія збиралася здійснити у 2026 році, не відбувся у заплановані терміни та, ймовірно, був перенесений або скасований.

Яких результатів Росія досягла у розгортанні "Рассвета"

Загалом російська сторона здійснила два запуски супутників системи – 23 березня та 19 липня 2026 року. Після них на орбіту вивели 30 апаратів, однак два з них уже зійшли з неї.

За даними ГУР, 26 супутників закріпилися на висотах приблизно 500–520 км. Це значно нижче від передбаченої проєктом орбіти у 800 км. Інші апарати ще продовжують маневрувати, намагаючись досягти необхідної висоти.

Кожен супутник має масу близько 280 кг, а його розміри становлять 2,7 × 1,8 × 0,6 метра. Однією з основних технологічних особливостей "Рассвета" повинен стати лазерний зв'язок між супутниками. Завдяки йому апарати зможуть обмінюватися інформацією без необхідності постійно передавати її через наземні станції.

Російські плани передбачають подальше масштабування угруповання. До завершення 2026 року Москва розраховувала довести кількість супутників до 47–48. Наступного року заплановано виведення ще 240 апаратів. Це, за задумом розробників, має забезпечити покриття 94% території Росії зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с.

У довгостроковій перспективі росіяни хочуть мати на орбіті 408 супутників до 2031 року та 924 – до 2035-го. Для запуску апаратів використовують ракети-носії "Союз-2.1б", які стартують із космодрому "Плесецьк".

Де розташовуватимуться наземні станції системи

Для функціонування супутникового угруповання Росія розбудовує відповідну наземну інфраструктуру. Її центральним елементом має стати московський центр управління, на який покладено контроль за апаратами, забезпечення роботи лазерних каналів і керування передаванням інформації.

Крім того, проєктом передбачено розміщення наземних станцій у різних частинах Росії. Зокрема, їх планують використовувати в Москві, Мурманську, Анадирі, Ростові-на-Дону, Норильську, Желєзногорську та Южно-Сахалінську.

Які абонентські пристрої готують до використання

Окремим напрямом робіт залишається створення обладнання, за допомогою якого користувачі зможуть підключатися до супутникової мережі.

У вересні 2026 року російські розробники завершили випробування термінала "Ультра". Для нього заявлена максимальна швидкість завантаження даних до 650 Мбіт/с. Також пристрій, за задумом виробників, повинен зберігати працездатність під час руху транспортного засобу зі швидкістю до 250 км/год.

До кінця 2026 року російська сторона розраховує передати замовникам близько тисячі таких пристроїв.

Наступного року окупанти мають намір розширити лінійку обладнання та створити ще чотири модифікації: "Земля", "Міні", "Прайм" і "Вода". Ще один пристрій – авіаційний термінал "Повітря" – планують представити у 2028 році.

Які підприємства залучені до виробництва супутників

Ключову роль у реалізації проєкту відіграє російське ТОВ "Бюро 1440", що входить до структури "ІКС Холдинг". Загалом до виробничого процесу залучено щонайменше 46 компаній із Росії та три підприємства з Білорусі.

Водночас санкційні обмеження охоплюють не всіх учасників кооперації: 22 підприємства, серед яких і безпосередній виконавець проєкту "Бюро 1440", не перебувають під санкціями.

Серед виробників важливих елементів супутникової системи також фігурує калінінградське АТ "ОКБ Факел". Це підприємство спеціалізується на виготовленні двигунів малої тяги та рухових установок, необхідних для роботи супутників.

Однак власні виробничі можливості не позбавляють Росію залежності від закордонних технологій. Зокрема, для створення "Рассвета" використовують електронні компоненти китайського походження. Вони необхідні для виробництва антенних решіток, наземного обладнання та абонентських терміналів.

Хто стоїть за створенням "Рассвета"

Керівництво проєктом здійснює очільник "Роскосмосу" Дмитро Баканов. До переходу на цю посаду він керував АТ "Супутникова система "Гонець", яке раніше співпрацювало з британською компанією OneWeb у напрямі створення інфраструктури супутникового інтернету в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році британська компанія припинила взаємодію з російською стороною. Водночас у ГУР не виключають, що під час попередньої співпраці росіяни могли ознайомитися з окремими технічними рішеннями та отримати доступ до напрацювань, які згодом стали у пригоді під час розробки власної супутникової мережі.

На можливий технологічний зв'язок із попередніми проєктами вказує і діяльність конструкторського бюро "Факел". Раніше воно виготовляло окремі компоненти для супутників OneWeb, зокрема двигуни СПД-50М (SPT-50M). Тепер це ж підприємство залучене до виробництва важливих складових супутників російської системи "Рассвет".

Нагадаємо, Росія зазнала невдачі під час запуску супутників "Рассвет-3", які мали стати частиною її аналога Starlink. Усі 16 апаратів не змогли вийти на заплановану орбіту, що стало черговим ударом по планах Кремля зі створення власної системи супутникового зв'язку.

Як писав OBOZ.UA, Україна звернулася до ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської супутникової системи "Рассвет". Такий крок має перешкодити використанню росіянами супутникового зв'язку для військових потреб, зокрема управління безпілотниками та координації атак.