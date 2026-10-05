Росія намагається врятувати НПЗ від атак: у мережі розкрили, на що робить ставку ворог. Фото
Пожежа на Ільському нафтопер...
Джерело: TheDeadDistrict/X
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На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ посилюють захист від атак із повітря. По периметру установок розміщують морські контейнери, між якими надалі планують натягнути антидронові троси.
Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували фото заводу.
Ільський НПЗ готують до захи...
Джерело: Exilenova+
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Ворог продовжує посилювати захист критично важливих об'єктів, які забезпечують роботу російської військової машини. В Exilenova+ припускають, що з часом росіяни можуть перетворити нафтопереробні заводи на укріплені "фортеці". Через це вікно можливостей для ураження таких цілей поступово звужується.
Водночас щодо атаки на Ільський НПЗ 26 вересня в каналі повідомили, що видимих пошкоджень саме установок первинної переробки не виявили.
Як писав OBOZ.UA, у ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. У Генштабі підтвердили ураження заводу та повідомили, що на його території зафіксували пожежу.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що станом на початок жовтня Україна вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Такі дані 4 жовтня оприлюднило Міністерство оборони України, пославшись на аналіз розвідки, Генштабу та експертів відомства.
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